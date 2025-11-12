Test du TCL NXTPaper 60 Ultra : le smartphone qui soigne vos yeux sans négliger la polyvalence

Fiche technique

Écran IPS LCD NXTPaper 4.0, 7,2 pouces, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7400

12 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go d’espace de stockage interne (non extensibles)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 8 mégapixels

Capteur photo frontal : 32 mégapixels

Batterie 5200 mAh, charge 33 W

Étanchéité : IP68

Système d’exploitation Android 15 avec interface TCL personnalisée

Design

Le design du TCL NXTPaper 60 Ultra est plutôt sobre, mais disons que ce modèle en impose d’emblée par ses dimensions : avec ses 7,2 pouces, ce smartphone tutoie plus la tablette que le mobile classique. Sa finesse (7,57 mm) contraste agréablement avec sa largeur (81,23 mm) et sa hauteur (174,45 mm), rendant la prise en main moins massive que prévu d’après nos impressions. À l’arrière, TCL a soigné le toucher grâce à un dos texturé légèrement rugueux, qui limite fortement les traces de doigts et assure une préhension rassurante lors d’une utilisation prolongée.

Le cadre en aluminium brossé confère à l’appareil une touche premium tandis que les angles subtilement arrondis adoucissent l’ensemble, dans un esprit rappelant certains modèles haut de gamme concurrents comme le Honor Magic7 Lite ou le Xiaomi Note 14 Pro+, par exemple.

Par ailleurs, la face avant se démarque par la présence notable d’un écran mat entouré de fines bordures, ce qui donne une excellente immersion lors de la lecture ou du visionnage de contenus image ou vidéo. Le tout respire la robustesse, soutenue par une certification IP68 rare dans cette gamme, autorisant une utilisation sans crainte sous la pluie ou dans des environnements poussiéreux.

Le bloc photo arrière, bien que légèrement proéminent, reste plus discret que celui du Honor Magic7 Lite avec un parfait centrage et un cerclage sobre sur deux niveaux.

Côté connectique, le NXTPaper 60 Ultra se montre complet : port USB-C, double nano SIM ou eSIM, et prise en charge du NFC s’invitent à bord. Le lecteur d’empreintes digitales latéral est installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil droit. Il se révèle rapide et précis, aisément accessible, même en main gauche, le cas échéant malgré la largeur de l’appareil.

Notez la présence d’un émetteur infrarouge sur le profil supérieur qui permet de transformer le téléphone en une télécommande universelle, via l’application idoine.

Au chapitre audio, TCL fait le pari de haut-parleurs stéréo délivrant un son correct, mais aux basses un peu timides : suffisant pour le streaming vidéo et quelques podcasts, moins enthousiasmant pour les audiophiles exigeants. La puissance est toutefois au rendez-vous pour les appels en mains libres. Enfin, le T Pen, fourni dans la boîte, n’est pas intégré au châssis : il faudra donc penser à utiliser la coque dédiée (livrée avec), un choix moins pratique que sur la série Galaxy S Ultra de Samsung. Dommage, mais la sensation d’écriture douce et le retour haptique lors de la prise de notes compensent, d’après notre usage au quotidien.

Écran

C’est le cœur du concept : comme sur le précédent modèle, le NXTPaper 50, TCL mise tout sur la technologie NXTPaper en version 4.0 ici, et cela se ressent immédiatement. D’après nos tests, la dalle IPS LCD mat révolutionne l’expérience visuelle nomade, avec une réduction inédite des reflets et une opposition affirmée aux écrans OLED classiques de la concurrence. Exit la fatigue oculaire après des heures de lecture : le filtre anti-lumière bleue, couplé à l’absence totale de scintillement (PWM), offre un confort inédit selon nous. Même en pleine journée, il reste possible de consulter documents et eBooks sans plisser les yeux, et ce, même si la lisibilité sous un soleil direct aurait gagné à franchir un cap supplémentaire face à certains modèles concurrents.

La prise en charge du stylet pousse plus loin l’utilité : écrire, annoter ou dessiner se fait avec une fluidité réelle et une précision comparable à celle d’un carnet papier, notamment grâce aux 120 Hz et à une latence remarquablement faible selon notre avis. L’effet légèrement granuleux de la vitre accentue le plaisir d’écrire et favorise l’immersion.

Il y a trois modes d’affichage que l’on peut activer depuis le bouton dédié, sur le profil droit de l’appareil.

Le mode Max Ink, transformant l’écran en une liseuse noir et blanc, permet de prolonger l’autonomie en lecture ; une fonction déjà disponible sur les précédents modèles et aboutie, mais encore perfectible dans la transition d’affichage.

Le mode Papier à encore permet d’afficher le contenu en noir et blanc alors que le mode Papier couleur propose une « encre » couleur. Chacun choisira ce qui lui convient le mieux, selon les besoins et les applications en cours d’utilisation.

Du côté des réglages, TCL propose une personnalisation fine : température des couleurs, intensité de la lumière, et activation manuelle du filtre anti-lumière bleue. La calibration par défaut privilégie des teintes naturelles, un parti pris qui plaira aux adeptes de la lecture pure.

Au quotidien, l’écran du NXTPaper 60 Ultra s’avère particulièrement convaincant qu’il s’agisse d’usages pro, de prises de notes, ou de lecture intensive. C’est l’un de ses arguments principaux selon notre test, et sans conteste, sa meilleure distinction face aux cadors du marché.

Système et applications

Animé par Android 15 et la surcouche maison de TCL (UI 8.0.9 au moment de notre test), ce smartphone bénéficie d’un système à la fois moderne et sobre. Après plusieurs jours passés en sa compagnie, nous pouvons dire que la fluidité générale est cohérente, y compris lors du multitâche intensif : la navigation dans les menus s’effectue sans accroc, et l’interface personnalisée de TCL ajoute quelques modules IA bienvenus (résumé de notes manuscrites, suggestions contextuelles, recherche intelligente au stylet).

TCL promet des mises à jour de sécurité et d’Android jusqu’en 2029 pour ce modèle, ce qui se situe dans la moyenne actuelle, mais reste moins généreux qu’un Google Pixel ou certains appareils Samsung (7 ans).

Concernant l’offre applicative, disons qu’elle est équilibrée, avec une suite basique préinstallée (suite Google, assistant TCL, gestion du stylet), mais aussi quelques bloatwares tels que booking.com, LinkedIn, MobiOffice, MSN et TikTok. L’organisation des paramètres s’avère intuitive : on retrouve vite les réglages essentiels, sans menus labyrinthiques inutiles.

Côté intelligence artificielle, les fonctions de synthèse et d’interaction avec le stylet émergent comme de vrais plus pour la prise de notes ou la gestion de documents professionnels. On aurait aimé cependant aller plus loin avec une panoplie IA élargie comparable à celle de certains concurrents récents, mais l’ensemble reste efficace au quotidien.

Performances

Le duo MediaTek Dimensity 7400 et 12 Go de RAM (extensible virtuellement jusqu’à 12 Go supplémentaires) suffisent amplement à tous les usages : ouverture instantanée des applications, navigation web fluide, gestion de fichiers volumineux – rien ne le fait broncher selon notre test. Les benchmarks placent le NXTPaper 60 Ultra au niveau du Xiaomi Note 14 Pro+ ou du Motorola Edge 60 Pro, confirmant sa légitimité dans la catégorie milieu/haut de gamme.

La gestion thermique est correcte : même lors de longues sessions de gaming ou pendant la prise de notes intensive avec le T Pen, la montée en température demeure raisonnable. Les jeux gourmands en ressources tournent de façon satisfaisante, avec quelques concessions graphiques sur les titres les plus récents, mais rien de rédhibitoire selon notre usage

.

Multimédia

La partie photo repose sur un module principal 50 mégapixels épaulé par un téléobjectif de 50 mégapixels autorisant un zoom optique 3x. Il y a également un capteur de 8 mégapixels ultra grand-angle. L’objectif selfie est de 32 mégapixels.

L’application photo intègre l’essentiel avec plusieurs modes immédiatement accessibles : mouvement, vidéo, photo, portrait alors que d’autres sont positionnés dans le menu Plus. Il est possible de les intégrer au sein de l’interface principale, le cas échéant. On peut compter sur les modes Nuit, Pro, Trace lumineuse, Panoramique, Vidéo couleur à IA, Chemin, Verrouillage de l’horizon, Scène, Recherche (QR code, par exemple) et Google Lens.

Selon nos tests, les clichés de jour présentent un bon niveau de détail, des couleurs réalistes, mais souffrent parfois d’un léger manque de contraste face à Samsung ou Google sur les scènes complexes. Le mode nuit, bien que présent, donne des résultats plus anecdotiques : bruit numérique, ralentissements de déclenchement et accentuation parfois excessive rendent ce mode moins convaincant que la concurrence.

Le niveau du zoom est correct avec un niveau de détail cohérent jusqu’en 3x.

Le module selfie s’en sort honorablement pour les appels vidéo, mais les puristes de l’image préféreront un Pixel ou un S25 Ultra pour le post-traitement et la gestion des lumières difficiles.

Côté vidéo, la stabilisation est correcte à main levée, mais peine lors de mouvements brusques. Une performance qui place le NXTPaper 60 Ultra au niveau d’un Honor Magic7 Lite, mais légèrement derrière les références photo du marché.

Autonomie

La batterie de 5200 mAh autorise sans forcer 1,5 à 2 jours d’utilisation en lecture, bureautique et web mobile, notamment grâce au mode Max Ink peu énergivore. La charge à 33 W ramène l’appareil à 100% en un peu plus d’une heure selon notre test, ce qui reste dans la moyenne haute du secteur. Pas de charge sans fil, ni d’option charge inversée : sur ce point, TCL reste classique. Face à la concurrence, l’autonomie est un vrai point fort. Pour un usage mixte, ce NXTPaper tient absolument toutes ses promesses.

Le contenu de la boîte

Le smartphone TCL NXTPaper 60 Ultra est livré avec un câble USB-A vers USB-A, une coque de protection de type portefeuille, un stylet et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le TCL NXTPaper 60 Ultra est un excellent produit pour la lecture et la prise de notes sur smartphone, sans sacrifier la fluidité ni l’autonomie. Son écran mat, absolument unique, marque durablement : lire, écrire ou travailler sur cet appareil devient un véritable plaisir, loin de la fatigue visuelle habituelle. Le stylet performant, la polyvalence du système et le design sont des alliés du quotidien selon nos tests.

Toutefois, la partie photo aurait mérité une optimisation un peu plus poussée à ce niveau de prix bien qu’on puisse profiter d’un téléobjectif cohérent tandis que le format du mobile, imposant, peut dérouter au départ. En regardant le rapport qualité-prix global, les services rendus au quotidien et la différenciation forte par rapport à la concurrence, nous conseillons, selon nous, vivement ce smartphone à tous ceux qui placent le confort visuel, la productivité et la polyvalence en haut de leur liste de priorités.

