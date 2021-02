Les tests de téléphones mobiles

26 décembre 2020 - 17h06

Le smartphone Oppo Find X2 Neo appartient à la série de mobiles Find X2 haut de gamme avec plusieurs déclinaisons dont, si on fait abstraction de l’exceptionnel Find X2 Pro Lamborghini, la version la plus aboutie, Pro, au milieu le Neo et la configuration la plus abordable, Lite. Il partage certains éléments avec ses frères et se veut être un compagnon du quotidien qui vous apporte vélocité et intelligence pour vos activités qu’elles soient professionnelles ou ludiques. On peut compter sur la présence d’un écran incurvé AMOLED, d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G, de 12 Go de mémoire vive, d’une grande capacité de stockage et d’une possibilité de charge ultra rapide. Finalement, peu d’éléments différenciateurs si ce n’est sa configuration photo face à un autre segment chez le constructeur chinois, le Oppo Reno4 Pro que nous avons testé récemment et qui est proposé environ 100€ moins cher.