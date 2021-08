Les tests de téléphones mobiles

2 juillet 2021 - 15h45

Le nouveau smartphone Asus Zenfone 8 est l’une des surprises de ce début d’année 2021. En effet, avec un format compact assumé, il entend bien répondre à la demande de plus en plus d’utilisateurs qui ont du mal à manipuler les grands, voire les très grands écrans proposés actuellement par les fabricants. Embarquant une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 16 Go de mémoire vive pour de très hautes performances, il dispose également d’un écran AMOLED de 5,9 pouces facilement manipulable d’une seule main et ayant la particularité d’être rafraîchit à 120 Hz, comme les modèles les plus haut de gamme. Compatible 5G avec du Wi-Fi 6 et deux capteurs photo à l’arrière, il vient se frotter aux OnePlus 9, Xiaomi Mi 11, Sony Xperia 5 III et au realme GT 5G, par exemple. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.