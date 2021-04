Les tests de téléphones mobiles

9 avril 2021 - 17h30

Seulement quelques mois après la présentation de la série 7, realme propose le nouveau modèle de milieu de gamme, le realme 8 Pro. Il vient concurrencer les Xiaomi Redmi Note et la série A d’Oppo avec un positionnement tarif particulièrement agressif puisqu’il est proposé à moins de 300 euros embarquant une puce Snapdragon 720G, jusqu’à 8 Go de mémoire vive, un écran AMOLED, une batterie supportant la charge rapide et surtout un objectif photo principal de 108 mégapixels. Nous avons passé un moment avec lui et voici nos impressions.