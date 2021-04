Les tests de téléphones mobiles

28 février 2021 - 10h00

Annoncée en fin d’année dernière, la série des iPhone 12 est désormais bien installée dans les boutiques et les stores en ligne. L’iPhone 12 est l’un des modèles les plus emblématiques de la société américaine représentant le cœur de gamme des nouveaux smartphones d’Apple. Même s’il partage la quasi-totalité des caractéristiques techniques avec la version mini, il arbore des formes plus généreuses. Nous avons pu le tester sous toutes les coutures pendant un moment et voici nos impressions.