Les tests de téléphones mobiles

19 avril 2021 - 16h00

Plutôt connue pour ses téléviseurs, la marque TCL propose également une offre sur le marché des smartphones. Ainsi, dans son catalogue, il y a le modèle le plus abordable, le TCL 20 SE qui a récemment été rejoint par les TCL 20 L, TCL 20 L + et TCL 20 Pro 5G dont on attend la disponibilité. Le TCL 20 SE est donc un appareil d’entrée de gamme qui embarque la technologie d’optimisation des vidéos NXT Vision, une batterie de 5000 mAh, un très grand écran LCD de 6,82 pouces et 4 capteurs photo à l’arrière pour un prix de 150 € seulement. Nous avons pu le tester et voici nos impressions.