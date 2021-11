1 novembre 2021 - 17h30

Alors que beaucoup attendait la présentation officielle pour l’Europe du nouveau flagship Huawei P50, c’est finalement un modèle de milieu de gamme que le constructeur chinois a présenté, le Nova 9. Pensé pour toucher un public plutôt jeune et aussi large que possible, ce téléphone portable met en avant son style et ses capacités photo et vidéo pour tenter ce pari sans oublier un écran incurvé 120 Hz et une possibilité de charge rapide. Nous avons pu l’essayer pendant un moment et voici nos premières impressions avant un test complet.