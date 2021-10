16 juillet 2021 - 17h00

Petit à petit, la marque TCL développe son offre sur le marché des smartphones où la concurrence fait particulièrement rage. Elle arrive cette année avec plusieurs appareils de la série 20 et le plus haut de gamme, le TCL 20 Pro 5G. Avec sa puce pourtant de milieu de gamme et des composants triés « sur le volet » pour offrir un rapport qualité prix le plus intéressant possible, le constructeur l’a également doté d’un très beau design mêlant à la fois des couleurs originales se dévoilant selon les angles de vision et avec un bloc optique sur le même plan que la surface arrière de l’appareil. Avec son très large écran incurvé, peut-il faire figure de modèle Premium ou haut de gamme ? Nous avons pu le tester et voici nos impressions.