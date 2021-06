28 mai 2021 - 17h00

Présenté très récemment, le smartphone realme 8 5G veut permettre au plus grand nombre d’accéder aux réseaux de télécommunication 5G grâce à un prix particulièrement attractif. Pour cela, il propose un positionnement d’entrée de gamme et présente finalement une fiche technique très proche des Poco M3 Pro et Xiaomi Redmi Note 5G avec lequel il rentre directement en concurrence. Effectivement, il embarque une puce Mediatek Dimensity 700, une configuration photo 48+2+2 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et un écran LCD 90 Hz, sans oublier la compatibilité 5G. Nous avons pu le tester et voici nos impressions.