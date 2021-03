Les tests de téléphones mobiles

24 janvier 2021 - 19h28

Le smartphone OnePlus 8T est un modèle dérivé de la série 8 et 8 Pro partageant plusieurs éléments de la fiche technique, donc aussi puissant et performant, mais intégré dans un châssis qui inspire moins le haut de gamme par rapport à ses cousins. Propulsé par une puce Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive, un capteur photo principal de 48 mégapixels et un écran AMOLED 120 Hz, il s’agit du dernier modèle de la marque commercialisé à ce jour en attendant la nouvelle série des OnePlus 9 à venir cette année 2021. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.