5 septembre 2021 - 09h28

La nouvelle version du smartphone gaming de l’un des spécialistes du secteur, le ROG Phone 5 est disponible depuis quelques mois maintenant. Plus performant, plus sobre que les précédentes versions et toujours prometteur d’une expérience de jeux de haute voltige notamment avec des gâchettes intégrées et des accessoires optionnels, il se présente comme l’arme indispensable pour les plus exigeants. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.