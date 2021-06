Les tests de téléphones mobiles

9 juin 2021 - 11h52

L’univers du jeu vidéo est actuellement en plein essor sur les smartphones et plusieurs fabricants ont ainsi créé leurs divisions gaming afin de proposer des appareils qui soient assez performants afin d’offrir les meilleurs atouts pour les jeux, mais également, si possible, pour la vie de tous les jours. Aux côtés des ROG Phone 5 d’Asus, Legion Phone Duel 2 de Lenovo ou du Black Shark 4, la marque Nubia, filiale de ZTE propose le nouveau Red Magic 6. Proposant une fiche technique particulièrement alléchante pour un prix plutôt contenu, il arrive avec une puce Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,8 pouces compatible HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un son stéréo, des boutons latéraux sensitifs, une batterie de plus de 5000 mAh supportant la charge 66 Watts et du réseau sans fil très haut débit. Nous l’avons testé et voici nos impressions.