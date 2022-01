Soldes : Réalisez de belles économies grâce aux forfaits mobiles Prixtel dès 4.99€

C'est aussi les soldes chez Prixtel, alors si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire pour votre nouveau forfait mobile, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur ! De 40Go à 260Go d'internet à prix réduit, vous avez jusqu'à mardi prochain pour en profiter ! Découvrez-les en détail dans cet article.

Soldes chez Prixtel : ses forfaits neutres en CO2 à prix réduit

Connu pour sa démarche écoresponsable et ses forfaits flexibles - permettant notamment aux utilisateurs de payer le prix juste, l'opérateur de réseau mobile Prixtel met en place à l'occasion des soldes de ce début d'année 2022 de belles réductions sur l'ensemble de ses forfaits ! Vous pouvez ainsi bénéficier, au cours de la première année de votre souscription, d'une réduction mensuelle de 5€ sur les tarifs du forfait Le petit et de 6€ sur ceux des forfaits Le grand et Le géant ! Vous retrouverez le détail en seconde partie d'article.

Disponibles jusqu'au mardi 18 janvier, 23h59, les offres promotionnelles de Prixtel sont sans engagement, vous offrant ainsi la possibilité de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Prenons le temps de présenter brièvement l'opérateur pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce dernier propose des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il mène des actions de reforestation du territoire français et de plantations de quelques milliers d'arbres, principalement dans les départements du Maine-et-Loire et du Loir-et-Cher. À mesure que les utilisateurs souscrivent à ses forfaits, l'opérateur accroît l'ampleur de ses actions ! Par ailleurs, Prixtel présente une gamme de forfaits mobiles constitués chacun de trois paliers data afin de vous faire payer chaque mois le prix au plus près de votre consommation internet.

Les forfaits Prixtel : de 40Go à 260Go dès 4,99€

Les trois forfaits en promotion de Prixtel vous offrent l'opportunité de communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, mais également depuis les pays de l'Union européenne et des départements d'outre-mer. Notez toutefois que l'illimité n'entre pas en vigueur pour les communications émises depuis la Métropole vers les numéros étrangers ou des DOM.

Exception pour le forfait Le géant : depuis la Métropole, vous pourrez appeler autant que souhaité vers les fixes de l'Union européenne et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord !

Idéal pour les plus petits budgets, le forfait Le petit vous permet de profiter de 10Go (inclus dans votre enveloppe data globale) lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM et se présente comme suit :

jusqu'à 40Go en France : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go en France : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go en France : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Si vous souhaitez davantage de data, le forfait Le grand saura vous satisfaire ! 20Go sont dédiés à votre consommation internet depuis l'étranger (UE/DOM) et dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale. Voici le détail de son tarif et de ses paliers data :

jusqu'à 100Go en France : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go en France : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go en France : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Enfin, les ultra-connectés pourront se tourner vers le forfait Le géant. L'opérateur vous fournit également 20Go (inclus) pour que vous puissiez rester connecté lors de vos déplacements au sein de l'UE et des DOM. Voici ce qu'il vous propose :