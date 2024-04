En matière de design, chaque modèle présente des spécificités notables. Pour les modèles iPhone, le dispositif photo est disposé dans un arrangement carré en haut à gauche du dos de l'appareil, une disposition maintenue depuis des générations antérieures. Le design est épuré avec des cadres en titane pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max et en aluminium pour les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max, accentuant leur élégance moderne. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, opte pour un grand cercle centré au dos, bordé de dorures pour la finition en similicuir, rappelant l'esthétique de l'horlogerie de luxe.

En termes de profil, les iPhones 14 et 15 restent fidèles à des bords plats tandis que le Honor Magic6 Pro présente un design incurvé sur les côtés. Concernant les couleurs, les iPhones offrent une palette allant du noir au blanc, avec des touches plus vives comme le bleu ou le jaune, tandis que l'Honor se distingue avec un noir classique ou un vert texturé.

Les dimensions varient légèrement entre ces modèles. Le Honor Magic6 Pro est le plus grand (162,5x75,8x8,9 mm) et le plus lourd (229 grammes), offrant un écran de 6,8 pouces. Le plus petit et léger est l'iPhone 14 (146,6x71,5x7,8 mm, 172 grammes), avec un écran de 6,1 pouces. L'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 14 Pro Max, bien que différents en générations, partagent une stature similaire, avec le 14 Pro Max étant légèrement plus épais mais aussi un peu plus lourd (240 grammes contre 221 grammes pour le 15 Pro Max).

Quelles configurations pour faire des selfies et des photos en général ?

Les iPhones 15 Pro Max, 15 Pro, 14 Pro Max, et 14 sont équipés d'un capteur à selfie de 12 mégapixels. Ce capteur offre des fonctionnalités avancées comme la stabilisation optique sur les modèles Pro, ce qui permet d'obtenir des images claires même en mouvement. Toutefois, c’est le Honor Magic6 Pro qui se distingue le plus grâce à la présence d’un capteur à selfie de 50 mégapixels, nettement supérieur en termes de résolution. Ce capteur permet des prises de vue extrêmement détaillées, rendant ce smartphone particulièrement attrayant pour ceux qui cherchent à capturer des selfies de haute qualité, que ce soit pour des usages professionnels ou pour les réseaux sociaux.

Le Magic6 Pro a été élue meilleur photophone au monde par le laboratoire indépendant DxOMark, à l’heure de l’écriture de ces lignes, non seulement pour les selfies mais également pour les photos en général.

Quel est le meilleur écran pour profiter des selfies et lequel est le plus puissant ?

Tous les modèles, à l'exception de l'iPhone 14, bénéficient d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet une navigation et un défilement d'une fluidité impressionnante, essentielle pour une expérience utilisateur moderne. L'iPhone 14 reste à 60 Hz, ce qui peut être moins optimal pour des animations fluides, mais reste suffisant pour une utilisation quotidienne standard.

En termes de technologie d'affichage, tous les smartphones en comparaison utilisent des écrans AMOLED, reconnus pour leurs noirs profonds et leur efficacité énergétique. La taille de l'écran varie légèrement, avec le Honor Magic6 Pro en tête avec un écran de 6,8 pouces, suivi par les iPhone 15 Pro Max et iPhone 14 Pro Max à 6,7 pouces. Les iPhone 15 Pro et iPhone 14 offrent des écrans un peu plus compacts de 6,1 pouces.

La luminosité maximale est un autre aspect critique, particulièrement dans des conditions de forte luminosité extérieure. Les iPhones proposent un pic de luminosité impressionnant de 2000 cd/m², tandis que le Honor Magic6 Pro offre également une performance respectable avec 1600 cd/m².

Sur le plan des performances, l'iPhone 15 Pro Max et le 15 Pro utilisent le dernier processeur Apple A17 Pro, avec 8 Go de mémoire vive. Le 14 Pro Max et le 14 utilisent respectivement les A16 et A15, avec également 6 Go de RAM.

Le Honor Magic6 Pro, équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go de RAM, promet des performances compétitives.