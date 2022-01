Soldes : trois forfaits mobiles 200Go dès 9.90€ par mois sans hausse de prix au bout d'un an !

Bouygues Telecom, RED by SFR et Syma Mobile affichent des promos irrésistibles pour les plus connectés ! Ces trois opérateurs proposent pour les soldes des séries spéciales avec 200Go à partir de 9.90€ et à maxi 15€ par mois et pas seulement la première année. Découvrez dans cet article ces trois bonnes affaires incluant un max d'avantages et sans hausse de prix au bout d'un an !

La promo incontournable des soldes d'hiver : 200Go à 9.90€ à VIE Syma Mobile frappe fort pour les soldes avec un super forfait mobile incluant 200Go à prix cassé. Jusqu'au 17 janvier inclus, cet abonnement mobile 200Go vous est proposé au super tarif de 9.90€. Le mieux, c'est que ce bon plan est valable à VIE ! Au niveau des avantages, cette mobile Syma Mobile inclut : 200 Go de 4G en France métropoliatine (5G en option à 5€)

6 Go de data en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM

Appels illimités depuis la France vers les fixes de 100 destinations et mobiles européens Cet abonnement mobile sans engagement réservé aux nouveaux abonnés fonctionne sur le réseau de l'opérateur SFR. La carte SIM est facturée 10€ à la commande. RED by SFR : un forfait boosté 200Go pour 15 €/mois L'opérateur RED by SFR rentre lui aussi dans la compétition avec son forfait 200Go à 15€ par mosi et pas seulement la première année. Cette offre mobile illimitée lancée dans le cadre du BIG RED à l'occasion des soldes ne sera plus disponible après le 17 janvier. En optant pour ce maxi forfait RED, vous disposerez : 200 Go de 4G en France dont 17 Go de depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européen

Appels, SMS/MMS en illimité en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE. La promo Very B&You de Bouygues Telecom : 200Go à 14.99€ Bouygues Telecom a lui aussi relancé pour les soldes ses offres Very B&You avec maxi data à prix canon. Vous pourrez donc choisir le forfait B&You 200Go à 14.99€ par mois sans condition de durée. Cette promotion exceptionnelle est disponible jusqu'au 17 janvier inclus. Ce forfait de téléphone illimité comprend 200Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine

20 Go en Europe et DOM ( usages décomptés du volume principal )

Appels, SMS/MMS à volonté dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.