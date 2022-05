Derniers jours pour obtenir un forfait mobile avec 40Go à 4.99€

Vous n'avez pas craqué pour les promotions mises en avant par Prixtel ? Pas de panique, l'offre Le petit à prix mini est encore disponible, mais seulement jusqu'à demain soir, 23h59 ! De 40Go à 60Go d'internet à partir de 4,99€ par mois, sans engagement et neutre en CO2 ; venez (re)découvrir cette offre promotionnelle en détail dans cet article !

Prixtel : une offre mobile en promotion, flexible et neutre en CO2

Mercredi dernier, Prixtel avait lancé de nouvelles offres mobiles à prix cassé la première année d'abonnement ; celles-ci sont encore disponibles jusqu'à demain soir, 23h59 ! L'offre Le petit vous permettra d'économiser 5€ par mois pendant un an, soit 60€. Cette somme représente l'équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base du premier palier data ou encore 4 mois de forfait des deuxième et troisième paliers !

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, prenons le temps de vous présenter l'opérateur ainsi que le fonctionnement de ses offres mobiles. Si nous évoquons les paliers data du forfait Le petit, c'est parce que chaque forfait proposé par Prixtel se veut flexible. En effet, trois paliers data constituent un forfait mobile, auxquels est associé un tarif spécifique. Avec ce système, vous pouvez faire varier votre consommation internet en fonction de vos besoins et de vos envies sans vous inquiéter de votre facture mensuelle puisque vous connaissez à l'avance les tarifs facturés. Vous payez ainsi chaque mois le prix juste, celui de votre consommation data.

Par ailleurs, Prixtel est un opérateur qui promeut ses engagements environnementaux. Avec son Label bas-carbone, il s'attelle à proposer des offres mobiles neutres en CO2. En effet, Prixtel met en place des actions visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits et l'activité de l'entreprise. L'une d'entre elles consiste à planter des milliers d'arbres - chênes et pins - au sein de son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Son objectif est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 ! Il accompagne, en parallèle, les professionnels qui souhaiteraient également jouer un rôle dans cette dynamique écoresponsable, notamment les professionnels du monde agricole.

Si vous n'étiez pas encore tout à fait convaincu, sachez enfin que l'opérateur a été élu n°1 pour la qualité de son service client à la suite d'un sondage organisé par le magazine Capital !

Forfait Le petit : de 40Go à 60Go dès 4,99€

Avec le forfait Le petit, vous pourrez naviguer sur la toile depuis la France métropolitaine à hauteur de 40Go. Plus précisément, le forfait Le petit se présente comme suit :

jusqu'à 40Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Vous êtes amené à voyager à travers l'Union européenne ou encore dans les DOM ? Que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour vos loisirs, vous pourrez disposer de 10Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Concernant les communications, vous pourrez bien entendu bénéficier de l'illimité où que vous soyez au sein de l’Union européenne, DOM et Métropole inclus.

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Notez enfin que si vous souhaitez profiter de plus de data à prix réduit, les forfait Le grand (de 100Go à 140Go dès 6,99€) et Le géant (de 140Go à 200Go dès 9,99€ + option 5G à 5€/mois) sont encore disponibles et en promotion jusqu'à demain soir !