Crosscall Core-X5, définitivement LE smartphone des milieux hostiles

Si la plupart des objets techniques et plus particulièrement les smartphones sont très fragiles, certaines marques proposent une rupture totale avec ce principe mettant sur le marché des produits qui sont, au contraire, extrêmement robustes. Crosscall, l’un des leaders dans ce secteur, vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone Core-X5 pensé pour les milieux hostiles.

Que vous souhaitez professionnel ou particulier à la recherche d’un smartphone qui permette de résister aux problèmes que l’on peut rencontrer sur certains terrains, le nouveau Crosscall Core-X5 peut certainement vous intéresser. Pour aller plus loin, la marque le présente comme un téléphone portable qui a été pensé pour les professionnels évoluant dans des environnements hostiles et qui doivent communiquer en toutes circonstances. Le mobile est optimisé pour ce que l’on appelle la PMR, (Radio Mobile Professionnelle/Privative) qui est un réseau mobile de télécommunication privé à destination des professionnels pour des besoins spécifiques notamment en ce qui concerne la fiabilité et la sécurité.



Le marché de la PMR est un marché de niche mais sur lequel la marque Crosscall est présente depuis quelques années maintenant répondant aux exigences des corps de métiers que sont les employés du Ministère de l’Intérieur, Ministère des Armées, la Gendarmerie, la Police Nationale.



L’application X-Talk permet notamment de transformer le téléphone portable en un talkie-walkie sans limitation de distance (en passant par les réseaux de télécommunication classique).

Le nouveau smartphone Crosscall Core-X5 est compatible avec les réseaux 4G publics et privés. Il est équipé d’un puissant haut-parleur pour mieux communiquer dans les environnements bruyants. Il profite de 4 boutons personnalisables dont la taille a été étudiée pour qu’ils puissent être manipulés même si l’utilisateur porte des gants. On peut également compter sur l’intégration de la fonction Push-To-Talk.

Un smartphone prêt pour tous les terrains

Le nouveau smartphone Crosscall Core-X5 est certifié IP68, le rendant résistant à l’eau et à la poussière. Il est doté d’un verre de protection Corning Gorilla Glass 3 et a passé avec succès 15 tests de la norme militaire MIL-STD-810H. Son fabricant lui a attribué un score de réparabilité de 9,1/10. Il peut fonctionner entre des températures de -25°C et +60°C. Il mesure 163x78x14,5 mm pour un poids de 256 grammes. Il est proposé en finition noire.

Techniquement, le smartphone Crosscall Core-X5 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octo-core avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne extensibles via une carte mémoire micro SD. L’écran mesure 5,45 pouces sur une dalle LCD affichant une définition de 720x1440 pixels. Il est animé par une batterie d’une capacité de 4940 mAh et supporte deux cartes SIM simultanément. On peut compter sur une large connectivité avec du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth, des systèmes de géolocalisation, du NFC pour le paiement sans contact ou l’appairage avec d’autres appareils compatibles. À l’arrière, il y a un capteur de 48 mégapixels et à l’avant, c’est un objectif de 8 mégapixels qui permet de prendre en selfie. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Il y a une prose audio jack pour brancher un casque filaire.

On peut compter sur plusieurs fonctions intégrées comme l’accès au Google Play Store, le kit main-libre, le réveil, le magnétophone, la radio FM et sans oublier la lampe torche. Un lecteur d’empreinte digitale est également proposé. Une LED indique l’arrivée de notifications. Comme les autres mobiles de la marque, le Core-X5 profite du système X-Link qui permet de lui associer une multitude d'accessoires pour s’accrocher, se recharger ou transférer des données, par exemple.

Le nouveau smartphone Crosscall Core-X5 est disponible pour un prix de 550 €.