Les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro + sont officiels en Chine et seront renommés Poco X4 GT et Poco X4 GT Pro

Particulièrement productive en matière de fabrication de smartphones, la marque Xiaomi propose de très nombreux modèles sur différents marchés. Le jeu est parfois de proposer un modèle dans un pays qui sera nommé différemment dans d’autres ce qui serait le cas pour les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro + qui viennent d’être annoncés en Chine et que nous devrions prochainement connaître sous les noms de Poco X4 GT et Poco X4 GT Pro.

Les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro + sont officiels

Même si beaucoup de produits sont aujourd’hui lancés à l’échelle mondiale, certains marchés peuvent avoir quelques petites spécificités. Ainsi, dans l’univers de la téléphonie mobile, les marques plus productives peuvent avoir recours à des techniques marketing de renommage. Ainsi, un appareil qui est commercialisé dans un pays sous un nom peut l’être également sous un autre nom dans un autre état de la planète. C’est régulièrement le cas chez Xiaomi, le fabricant ayant de nombreuses séries dans son catalogue. Les nouveaux smartphones Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro + viennent d’être officialisé pour le marché chinois. Ils succèdent à ceux de la série Redmi Note 10T et proposent des améliorations significatives. Or, selon un pronostiqueur jugé sérieux et plusieurs rumeurs, il semble que ces deux smartphones seront commercialisés sous les noms respectifs de Poco X4 GT et Poco X4 GT Pro.

Des différences malgré le renommage ?

Toutefois, malgré ce renommage, les deux smartphones Poco X4 GT et Poco X4 GT Pro aurait un ou deux éléments différents par rapport aux fiches techniques des Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro + puisqu’ils sont pressentis avec un capteur photo principal de 108 mégapixels contre un module de 64 mégapixels sur le modèle présenté en Chine.

Techniquement, le Redmi Note 11T Pro est équipé d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces 144 Hz compatible Dolby Vision perforé pour laisser de la place au capteur photo frontal de 16 mégapixels installé devant. Il y a un processeur MediaTek Dimensity 8100 associé à 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne pour l’animer ainsi qu’une batterie d’une capacité de 5080 mAh supportant la charge à 67 watts. Le mobile est compatible 5G, Wi-Fi 6 E, Bluetooth 5.3, NFC et propose une prise audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Pour les photos, il y a une configuration de 64+8+2 mégapixels à l’arrière. Le mobile fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13. Le Poco X4 GT Pro devrait donc suivre cette fiche technique à la lettre mis à part le capteur photo principal qui serait un module de 108 mégapixels.

Pour le Redmi Note 11T Pro +, il s’agit d’une configuration assez similaire notamment en ce qui concerne l’écran et le chipset qui sont identiques sur les deux appareils. La mémoire de stockage peut monter jusqu’à 512 Go avec la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. La batterie ici a une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 120 watts. Il a la même connectivité que le modèle Pro et une configuration photo identique.

Pour le moment, nous n’avons pas d’indication sur une date de lancement des Poco X4 GT et Poco X4 GT Pro, le fabricant ayant récemment annoncé le Poco F4 GT.