Dernier jour pour les promos forfaits mobiles RED by SFR : 4 offres canons de 5 à 200Go !

Pour profiter des promotions sur les forfaits mobiles de l'opérateur RED by SFR, vous devez faire vite. Vous avez en effet jusqu'à ce soir minuit pour vous procurer un abonnement de téléphone de 5 à 200Go dès 5€ par mois !

Dernière chance pour les promos forfaits RED by SFR

Vous cherchez un bon plan pour changer de forfait mobile ? Ne passez pas à côté des super promotions de l'opérateur RED by SFR. Celui-ci commercialise jusqu'au 20 juin inclus, quatre forfatis pas chers adaptés à tous les profils. Que vous soyez un petit ou un gros utilisateur d'internet, vous trouverez en effet une offre qui vous correspond parmi ces quatre promos de 5 à 200Go. Par aileurs, ces forfaits RED sont sans engagement de durée, vous pourrez donc résilier votre abonnements mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Ces offres fonctionnent toutes sur le réseau 4G de SFR. Pour profiter du réseau 5G, vous aurez la possibilité d'ajouter l'option vitesse 5G à 5€ par mois avec les trois formules 80, 120 et 200Go.

Forfaits RED : 5Go, 80Go, 120Go ou 200Go dès 5€

La formule la plus économique de l'opérateur RED by SFR est proposée à seulement 5€ par mois. Ce forfait sans engagement inclut 5Go de données mobiles en France métropolitaine, ainsi que 6Go supplémentaires utilisables depuis l'UE et les DOM.

Pour les plus connectés, RED by SFR affiche trois autres abonnements avec 80Go, 120Go et 200Go au prix respectif de 13€, 15€ et 19€ par mois.

La première avec 80Go en France comprend également 12Go lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM). La seconde avec 120Go en métropole offre 15Go depuis l'Europe et les DOM. Le plus généreux en terme de data avec 200Go dans l'hexagone permet de profiter quant à luit de 17Go à travers l'UE et les DOM.

Pour la partie communications, ces quatre abonnements vous permettent d'appeler et d'échanger des SMS et MMS sans compter en France mais aussi depuis l'UE et DOM.