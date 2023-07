Free Mobile : optez pour un forfait illimité dès 4.99€ par mois sans engagement de durée !

Forfait Série Free : 110 Go à 12,99€ par mois

Le forfait le plus populaire chez Free Mobile en cette période de soldes est la Série Limitée 110Go. Pendant la première année, vous bénéficiez de 110Go de données 4G/5G à seulement 12.99€ par mois. Cela signifie que vous pouvez profiter pleinement d'Internet, du streaming, des réseaux sociaux et bien plus encore sans vous soucier de la consommation de données. Vous disposerez aussi des appels et SMS illimités en France ainsi qu'en voyage depuis les DOM et l'Europe. Depuis ces mêmes zones, 18 Go d'internet supplémentaires sont alloués. Après la première année, ce forfait Free en série limitée passe à 19.99€ par mois, ce qui reste une offre compétitive pour une quantité de données aussi généreuse. Vous bénéficierez en effet des avantages du forfait 5G de Free avec 210Go ou encore data illimitée avec une Freebox.

Forfait 5G de Free : 210Go de data pour moins de 20€

Si vous recherchez une expérience Internet haut débit avec la 5G, le forfait 5G 210Go de Free est fait pour vous. Pour seulement 19.99€ par mois, vous bénéficiez de 210Go de données 5G, ce qui vous permet de profiter pleinement de la vitesse et de la couverture étendue du réseau 5G de Free. Pour les autres services, vous disposerez de 25 Go de données en 4G dans plus de 70 destinations, y compris l'Europe, la Suisse, l'Australie, les États-Unis, le Canada et bien d'autres. Par ailleurs, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'Europe, les DOM et le Canada. En France, vous pourrez appeler sans limite vers les mobiles et les lignes fixes de la France métropolitaine, des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM, ainsi que vers les lignes fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont également illimités en métropole, avec la possibilité d'envoyer des SMS vers les DOM.

De plus, si vous êtes déjà client Freebox, vous pouvez obtenir ce forfait à partir de 9.99€ par mois avec la data illimitée. C'est une offre exclusive qui combine la puissance de la 5G avec une tarification avantageuse pour les clients fidèles de Free.

Forfait illimité 5 Go : 4,99€ par mois

Le forfait illimité 5Go à 4.99€ de Free Mobile est parfait pour ceux qui ont besoin d'une utilisation modérée de leur téléphone. Avec cette offre, vous bénéficiez de 5Go de données 4G, ce qui vous permet de naviguer sur Internet sans contrainte. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine mais aussi depuis l'UE et DOM. Depuis ces mêmes zones, 6 Go d'internet sont alloués. À seulement 4.99€ par mois, c'est une offre imbattable pour ceux qui recherchent l'essentiel à petit prix. Pour profiter de ce forfait pas cher, il suffit de vous abonner au forfait Free à 2€ et d'ajouter l'option Booster à seulement 2,99€ de plus. Et si vous êtes abonnés Frebox, vous ne paierez que l'option à 2.99€ puisque le forfait Free à 2€ est gratuit dans ce cadre.