Duel de forfaits mobile 40Go à 9,99€ : RED by SFR vs B&You de Bouygues Telecom, lequel choisir ?

À la recherche d'une offre mobile avec 40Go d'internet ? Alors, découvrez notre duel du jour avec les forfaits 40Go sans engagement de RED by SFR et de Bouygues Telecom à 9,99€ par mois ; nous vous aidons à les départager dans cet article !

Un forfait mobile 40Go à 9,99€

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom mettent tous deux en avant une offre mobile avec 40Go d'internet pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que l'illimité pour les communications (appels, SMS et MMS) au prix de 9,99€ par mois.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais à engager, quel que soit le forfait que vous choisirez.

Ces deux séries spéciales sont réservées aux nouveaux clients et sont disponibles en lignes.

Forfait RED ou série spéciale B&You ?

Découvrez les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix en fonction de vos besoins et envies :

Le prix : le prix est identique pour les deux forfaits mobiles, soit 9,99€ par mois.

La data : en France métropolitaine, les deux forfaits pas chers fournissent 40Go. Pour votre connexion web depuis l'étranger (UE/DOM), le forfait B&You est plus avantageux : 16Go contre 10Go pour le forfait RED.

La 5G : l'option 5G est disponible avec les deux offres mobiles et vous coûtera la somme de 3€ supplémentaires chaque mois.

Les options : le forfait RED propose aux grands voyageurs une option spéciale International à 5€ par mois. Elle permet de bénéficier de 30Go depuis l'union européenne et les départements d'outre-mer ainsi que de l'illimité pour vos communications. Cette enveloppe data vous donne l'opportunité de profiter de 20Go (inclus) depuis la Suisse, l'Andorre, les États-Unis et le Canada ! Également depuis ces zones, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre guise.

JE PROFITE DU FORFAIT B&YOU

JE PROFITE DU FORFAIT RED