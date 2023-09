Motorola dévoile le smartphone d’entrée de gamme g14 avec un capteur photo de 50 mégapixels

Après le modèle edge40 Neo qui appartient au segment du milieu de gamme, Motorola présente son offre pour les petits budgets. Il s’agit du nouveau téléphone Motorola g14. Celui-ci est décliné en 4 coloris, dont le gris, le bleu, le beige et le lilas. Ces deux dernières profitent d’un revêtement au dos qui imite la texture du cuir à partir d’une coque en plastique. Pour l’affichage, il embarque un écran LCD capable d’afficher une définition Full HD+ soit 1080x2400 pixels sur une diagonale de 6,5 pouces.

L’appareil propose une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il est compatible avec les réseaux 4G et propose du Wi-Fi 5. Il est animé par une puce octo-core avec 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, selon la version choisie. Notez qu’il est possible d’insérer une carte mémoire micro-SD jusqu’à 2 To pour avoir plus de mémoire interne. Le smartphone est compatible NFC pour les paiements sans contact et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil, au niveau du bouton de mise en veille.

Un capteur photo de 50 mégapixels au dos et un son stéréo

Pour fonctionner, le smartphone Motorola g14 est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, ce qui devrait lui apporter une belle autonomie. L’appareil supporte la charge à 15 watts, ce qui n’est pas des plus rapides. Enfin, pour les photos, on peut compter sur un capteur principal de 50 mégapixels capable d’utiliser la technologie 4-en-1 pour des photos extrêmement détaillées. Il y a aussi un capteur de 2 mégapixels pour réaliser des prises de vue en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Un capteur à selfie de 8 mégapixels est disponible, à l’avant pour se prendre en photo, soi-même.

Le téléphone dispose de deux haut-parleurs pour un son stéréo et il est compatible avec le format audio Dolby Atmos ainsi que Moto Spatial Sound pour une expérience audio immersive.

Le nouveau smartphone Motorola g14 est disponible à partir de 179 €.