Motorola lance le Moto g54 5G pour des débits rapides avec un grand écran

La marque Motorola continue de dévoiler ses nouveaux smartphones de milieu de gamme avec le Moto g54 5G. Il se distingue par un prix particulièrement abordable, une compatibilité 5G et un grand écran à 120 Hz. En voici tous les détails.

Dans un marché saturé de smartphones 5G, le Moto g54 5G s'impose comme une option abordable pour les personnes qui sont à la recherche d'une connectivité de nouvelle génération sans compromis et haut débit. Le mobile est équipé d'un processeur octo-core MediaTek Dimensity 7020 associé à 8 Go de mémoire vive. L'un des points forts du Moto g54 5G est son grand écran de 6,5 pouces avec une définition 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum pour des défilements fluides. Il s’agit d’une dalle LCD, moins qualitative que les écrans AMOLED mais qui permettent de proposer un prix plus accessible.

Un capteur photo principal de 50 mégapixels et une grosse batterie

Pour les photos, le Moto g54 5G est doté d’une caméra principale de 50 mégapixels avec une stabilisation optique de l'image, garantissant des photos de haute qualité et nettes. Il est accompagné par un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un capteur frontal de 16 mégapixels. Pour fonctionner, il y a une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge à seulement 15 watts.

Le mobile a un poids de 174 grammes. Il fait 7,99 mm d’épaisseur. Notez la certification IP52, ce qui signifie qu’il peut résister à des éclaboussures mais pas à une immersion sous l’eau, ni à la poussière. On peut compter sur la présence de deux haut-parleurs pour un son stéréo. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil au niveau du bouton de mise en veille.

Le nouveau smartphone Motorola Moto g54 5G est disponible en plusieurs couleurs, dont le Noir pétrole, le Bleu glacier, le Bleu indigo (cuir vegan) et le Vert Menthe (cuir vegan). Comptez sur un prix de 229 €.