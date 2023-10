La data illimitée ? C'est possible avec ce forfait mobile 5G signé Free Mobile !

Vous ne le saviez pas ? Il est possible de profiter de la data illimitée en 5G chez l'opérateur Free Mobile ! Découvrez dans cet article les garanties de cette offre exceptionnelle et les conditions pour en profiter dès 9,99€ par mois !

La data illimitée en 5G dès 9,99€

Vous n'avez pas rêvé, l'opérateur Free Mobile propose bien un forfait mobile avec la data illimitée en 5G disponible dès 9,99€ par mois ! Il s'agit du nouveau forfait Free 5G récemment intégré à la gamme des forfaits Free. Cette offre est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.

Ce forfait illimité est à seulement 9,99€ par mois pour les abonnés Freebox Pop ! Vous êtes abonnés Freebox ? Rassurez-vous, vous bénéficiez également d'un tarif préférentiel : 15,99€ par mois au lieu de 19,99€ par mois pour les non-abonnés ! Ce forfait Free 5G vous donne la possibilité de réaliser de belles économies sur votre budget annuel de téléphonie mobile. En effet, vous pouvez économiser jusqu'à 120€ par an pour les abonnés Freebox Pop (l'équivalent de 6 mois de forfait mobile au tarif de base !) et 48€ par an pour les abonnés Freebox.

Notez que seuls les abonnés disposent de la data illimitée en 5G avec ce forfait Free 5G ! Les non-abonnés profiteront, quant à eux, de 250Go en 5G depuis la France métropolitaine.

Les garanties de ce forfait pas cher

En ce qui concerne les garanties de ce forfait pas cher, outre Internet illimité en 5G/4G depuis la France métropolitaine, vous bénéficierez de nombreux avantages. Depuis cette zone, vous pourrez communiquer comme bon vous semble comme suit :

appels illimités vers les numéros de Métropole + mobiles des États-Unis, du Canada, d'Alaska, d'Hawaï, de Chine et des DOM + fixes de 100 destinations

SMS illimité vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'étranger, l’opérateur vous fournit pas moins de 35Go utilisables depuis 100 destinations telles que le Sénégal, la Colombie, le Canada ou encore la Suisse. Depuis ces zones, vous pourrez également apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS.

Petit clin d’œil aux amateurs de sport : avec ce nouveau forfait Free, l'accès premium à l'appli Free Ligue 1 vous est proposé gratuitement !