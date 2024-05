12Go de RAM ?! Ce smartphone Xiaomi va bientôt être remplacé, une occasion à ne pas manquer pour obtenir ce mastodonte à petit prix

La grande diversité de smartphones sur le marché s'explique par la variété des fonctionnalités recherchées par les utilisateurs. Alors que certains privilégient la qualité de l'appareil photo, d'autres valorisent la résolution de l'écran ou une interface utilisateur pratique. Toutefois, il y a également un segment de marché orienté vers les performances.

C'est dans ce contexte que Xiaomi présente le Xiaomi Poco F5 Pro, un modèle qui frôle le haut de gamme. Il est équipé d'un processeur particulièrement performant, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, qui était le plus puissant lors de son lancement il y a deux ans. Bien que les générations 2 et 3 de ce processeur aient été introduites depuis, la différence en utilisation courante n'est pas radicalement différente.

Fiche Technique du Xiaomi Poco X5 Pro

Écran : 120hz, Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces

120hz, Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Mémoire : 13 à 19 Go de RAM

13 à 19 Go de RAM Stockage : 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 64 + 8 + 2 Mpx (vidéo 8K)

64 + 8 + 2 Mpx (vidéo 8K) Caméra frontale : 16 Mpx

: 16 Mpx Batterie : 5 160 mAh avec prise en charge de la charge rapide (67 W)

Le Poco F5 Pro se distingue comme l'un des smartphones les plus puissants de Xiaomi, rivalisant avec des appareils haut de gamme comme le Nothing Phone (2) ou certains modèles de Samsung. Ce modèle ne se limite pas à exceller en termes de performance.

Il est équipé de 12 Go de RAM et dispose d'une batterie exceptionnellement grande de 5160 mAh, surpassant les 5000 mAh typiquement trouvés dans la plupart des téléphones de 2024. Cette capacité permet une autonomie extraordinaire et une puissance de calcul impressionnante, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs orientés vers des applications multimédia exigeantes.

Le Xiaomi Poco F5 Pro à petit prix sur Amazon

Le Poco F5 Pro 5G de Xiaomi est disponible en ce moment sur Amazon avec une très belle réduction, mais au moment où nous écrivons ces lignes il en reste que peu d’exemplaires ! Une très belle occasion de se le procurer au meilleur prix.