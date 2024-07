Notre top 3 des smartphones d'entrée de gamme

En termes de design, le Honor 200 Lite se distingue par ses capteurs photo disposés en triangle sur une plaque noire dans le coin supérieur gauche, avec des profils très plats et un revêtement antitrace. Il est disponible en bleu, cyan ou noir. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, quant à lui, place ses capteurs photo dans le coin supérieur gauche, chaque objectif dépassant légèrement du reste de la coque. Il se décline en noir, bleu et blanc. Enfin, le Samsung Galaxy A15 5G propose une approche minimaliste avec ses capteurs photo simplement posés sur la coque arrière. Ses profils sont plus arrondis et il est proposé en bleu nuit, bleu clair et lime avec une finition mate.

Le Samsung Galaxy A15 5G est le plus imposant avec des dimensions de 160,1 mm de hauteur, 76,8 mm de largeur et 8,4 mm d'épaisseur pour un poids de 200 grammes. Il est suivi du Xiaomi Redmi Note 13 5G mesurant 161,1 mm de hauteur, 75 mm de largeur et 7,6 mm d'épaisseur, pesant 174,5 grammes. Le Honor 200 Lite est le plus compact et léger avec 161,05 mm de hauteur, 74,55 mm de largeur, 6,78 mm d'épaisseur et un poids de 166 grammes.

Pour ce qui est de l'autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G offrent tous deux une capacité de batterie de 5000 mAh. Cependant, le Redmi Note 13 5G supporte une puissance de charge de 33 watts contre 25 watts pour le Galaxy A15 5G. Le Honor 200 Lite, avec une batterie de 4500 mAh et une puissance de charge de 35 watts, propose une recharge plus rapide que le Xiaomi. Aucun de ces modèles ne propose la charge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Honor 200 Lite et le Xiaomi Redmi Note 13 5G sont équipés du processeur MediaTek Dimensity 6080, tandis que le Samsung Galaxy A15 5G utilise le MediaTek Dimensity 6100+. Le Honor 200 Lite et le Redmi Note 13 5G disposent de 8 Go de RAM, avec une mémoire virtuelle supplémentaire pour le Honor. Le Samsung se contente de 4 Go de RAM, mais ajoute également 4 Go de mémoire virtuelle. En termes de stockage, le Honor et le mobile Xiaomi offrent 256 Go, mais seul le Xiaomi permet d'ajouter une carte micro SD. Le Samsung propose 128 Go extensibles, ce qui peut représenter un avantage pour les personnes qui préfèrent stocker leurs données dans le mobile.

Pour les écrans, le Honor 200 Lite arbore un écran AMOLED plat de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité maximale impressionnante de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A15 5G, avec un écran AMOLED de 6,5 pouces, propose une luminosité maximale de 800 cd/m² et une fréquence de 90 Hz. Le Xiaomi se démarque par son écran plus lumineux et sa fréquence plus élevée, le rendant idéal pour le multimédia.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Honor 200 Lite est équipé d'un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Il dispose également d'un capteur à selfie de 50 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G propose également un capteur principal de 108 mégapixels, mais avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A15 5G, avec son capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, dispose d'un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le Honor 200 Lite semble être le mieux équipé pour la photographie.

Pour la connectivité, tous les modèles supportent le réseau 5G et le Wi-Fi 5. Le Honor 200 Lite et le Xiaomi Redmi Note 13 5G disposent de la technologie NFC, mais seul le Xiaomi offre une prise audio jack et un émetteur infrarouge. Le Samsung Galaxy A15 5G propose également une prise jack mais sans émetteur infrarouge. En termes de certification d'étanchéité, seul le Honor 200 Lite est certifié IP65, offrant une meilleure protection contre la poussière et les éclaboussures. Les lecteurs d'empreintes digitales sont situés sur le profil pour tous les modèles, bien que le Xiaomi l'intègre dans le bouton de mise en veille.