Ce smartphone chinois est l'un des meilleurs dans sa partie avec un appareil photo de chez Hasselblad !

OnePlus 12 : un photophone aux atouts premium

Le OnePlus 12 est un véritable chef-d'œuvre technologique conçu pour les passionnés de photographie mobile. Son principal atout : son équipement photo avancé avec des optiques Hasselblad, grâce auquel il excelle dans l'art de capturer des moments inoubliables.

Cet équipement comprend notamment un triple appareil photo principal, avec un objectif principal de 50 mégapixels qui promet des photos nettes et détaillées, même en basse lumière, grâce à la stabilisation optique de l'image (OIS) et à l'autofocus multi-directionnel.

Le téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x vous permet d’immortaliser des scènes lointaines avec une précision incroyable. Quant à l'objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels, il capture des panoramas époustouflants avec un champ de vision de 114 degrés.

La collaboration avec Hasselblad se traduit par des couleurs naturelles et un rendu fidèle à la réalité, grâce à la calibration des couleurs Hasselblad. Les fonctionnalités avancées comme le HDR et les vidéos en 8K vous offrent des possibilités créatives infinies.

Les selfies sont également bien gérés, avec une caméra avant de 32 mégapixels qui propose l’auto-HDR et des vidéos 4K pour des autoportraits éclatants.

Moins de 630 € pour votre nouveau smartphone haut de gamme

Avec de tels atouts, le OnePlus 12 a tout pour siéger parmi les photophones les plus du cher du marché. C’est donc une très bonne surprise de le voir proposé à seulement 619 € chez ce marchand Rakuten.

La version proposée dans le cadre de cette offre est celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, en coloris Argent.

Elle inclut, bien entendu, la puissante puce Snadragon 8 Gen3 gravée en 4 nm qui garantit au smartphone toute sa puissance. La 5G est au rendez-vous, de même que le Wifi7 et le Bluetooth 5.4.

Enfin, la batterie de 5 000 mAH est compatible avec la supercharge rapide à 100 W pour recharger intégralement votre smartphone en moins de 30 minutes.