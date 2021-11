Quelles sont les différences entre le Poco M3 Pro et le Poco M4 Pro ?

La marque Poco vient officiellement de présenter le nouveau smartphone d’entrée de gamme, Poco M4 Pro, mais quelles sont les différences entre ce mobile et son prédécesseur, le Poco M3 Pro ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à mieux les distinguer et voir si ce nouveau modèle vaut le coup.

Ne cherchez pas les différences sur les coloris puisque le Poco M4 Pro reprend les mêmes que le Poco M3 Pro, soit du jaune, du noir ou du bleu. Par contre, le dos est différent puisque sur le nouveau modèle, le bloc optique se prolonge sur toute la largeur de l’appareil. À ce sujet, le Poco M4 Pro est mieux équipé puisqu’il dispose d’un capteur de 50 mégapixels contre 48 mégapixels sur le Poco M3 Pro. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle alors que le M3 Pro n’a pas d’objectif pour le grand angle mais seulement deux capteurs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et faire des photos en mode macro. Ici, plus de macro.

Pour se prendre en selfie, on passe d’un capteur de 8 mégapixels à un modèle de 16 mégapixels. Le Poco M4 Pro pèse 195 grammes contre 190 grammes pour le M3 Pro. Il est aussi légèrement plus fin avec 8,75 mm contre 8,92 mm.

Lequel est le plus puissant ?

Le Poco M4 Pro est plus puissant que le Poco M3 Pro puisqu’il dispose d’un Soc Dimensity 810 contre un Dimensity 700. Le premier est gravé en 6 nm contre 7 nm pour le deuxième et il est beaucoup plus récent offrant également une fréquence d’horloge plus élevée proposant de meilleurs scores au sein des outils de mesure de performances.

Si la capacité de la batterie est la même entre le M3 Pro et le M4 Pro, ce dernier profite d’une puissance de charge supérieure, 33 watts contre 18 watts. L’écran est légèrement plus grand passant de 6,5 pouces à 6,6 pouces avec une définition identique de 1080x2400 pixels. Sinon, ils ont la même connectivité.