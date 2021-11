Le smartphone Poco M4 Pro est disponible à partir de 199 €, dépêchez-vous, l’offre est limitée

Tout juste annoncé, le nouveau smartphone Poco M4 Pro est disponible depuis aujourd’hui et pour son lancement, la marque propose une offre spéciale particulièrement intéressante, mais limitée dans le temps. Il ne faut donc pas traîner pour en profiter. En voici tous les détails.

Pour tenter de séduire un public aussi large que possible, la marque Poco propose une offre exceptionnelle à l’occasion du lancement du Poco M4 Pro. En effet, la version 4+64 Go est proposée normalement à un prix de 229,90 €. Mais, si vous l’achetez entre le 11 et le 13 novembre inclus, vous profitez du tarif de lancement qui est de 199,90 €. À cela, vous pouvez ajouter 20 euros de réduction supplémentaire en saisissant le code M4PRO20. Ainsi, le Poco M4 Pro est accessible à un prix de 179,90 € jusqu’au 13 novembre, avec le code.

Sur le même principe, la version 6+128 Go est normalement proposée à 269,90 €, mais jusqu’au 13 novembre, il est disponible à 219,90 € avec, en plus, la possibilité d’appliquer aussi le même code promo pour l’avoir finalement à 199,90 €.

Quelles caractéristiques techniques ?

Rappelons que le Poco M4 Pro dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces 60/240 Hz avec une batterie de 5000 mAh chargeant à 33 watts et une configuration photo de 50+8 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant. Il est animé par la puce Mediatek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6 ainsi qu’équipé du NFC et d’un lecteur d’empreinte digitale sur le côté. Il offre un son stéréo et dispose d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Le Poco M4 Pro est décliné en jaune, en bleu ou en noir. Il fait 8,75 mm d’épaisseur pour un poids de 185 grammes.