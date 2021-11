Les photos de 4 nouveaux smartphones d’entrée de gamme de la marque Nokia dévoilées

Il semble que la marque Nokia s’apprête à lancer quatre nouveaux smartphones plutôt d’entrée de gamme. En effet, des photos qui paraissent officielles viennent de fuiter sur la toile mettant à jour les designs de ces futurs téléphones mobiles dont on ne connaît pas les noms.

C’est le pronostiqueur Evan Blass @OnLeaks, à l’origine de très nombreuses fuites sérieuses sur les caractéristiques techniques, mais aussi physiques des smartphones, qui a publié plusieurs photos de ce qui semble être 4 nouveaux téléphones mobiles de la marque Nokia. Les informations les concernant sont extrêmement minces puisqu’on ne connait même pas leur nom, à peine leur numéro de modèle : N150DL, N1530DL, N151DL et N152DL.

Quelques détails visibles sur les photos

Le Nokia N151DL dispose d’un bloc optique organisé dans un cercle avec un flash en bas et un capteur, à priori, juste au-dessus. On peut voir des lignes très classiques et certainement un revêtement en plastique arrondis sur les angles. Il y a un connecteur audio jack 3,5 mm et l’écran possède une encoche en haut, au centre pour loger le capteur photo frontal. L’appareil dispose d’une surface d’affichage avec un bord assez large en bas, mais également sur les côtés et en haut. Nous ne voyons pas de lecteur d’empreinte digitale.

Le N152DL pour sa part propose un écran totalement rectangulaire avec une barre noire au-dessus, sans encoche avec un port audio jack 3,5 mm sur le profil supérieur et un unique capteur photo au dos. Là aussi, le revêtement dans le dos semble être du plastique et nous ne voyons pas de lecteur d’empreinte digitale. Possible qu’il s’agisse d’un téléphone portable de la série C embarquant Android Go Edition.

Nokia N150DL et N1530DL, plutôt milieu de gamme

Les modèles N150DL et N1530DL semblent être des appareils de milieu de gamme, très probablement. Ils présentent à peu près le même bloc optique, dans le coin supérieur à gauche avec un ilot en deux parties. La première semble intégrer le flash tandis que l’autre, plus proche du bord, contient les trois capteurs photo. On peut voir le lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton d’alimentation ainsi qu’un port audio jack pour brancher un casque sur le profil supérieur. À l’avant, les deux mobiles montrent une encoche pour abriter le capteur photo frontal et de larges bords d’écran.