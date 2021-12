Fuite de la configuration photo des futurs Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus ?

Pas une semaine ne se passe sans que de nouvelles rumeurs n’apparaissent sur la toile aux sujets des futurs smartphones haut de gamme de Samsung de la série Galaxy S22. Cette fois-ci, c’est Ice Universe, plutôt sérieux qui pense connaître les configurations photo des modèles S22 et S22 Plus. En voici tous les détails.

Attendue pour le début de l’année prochaine, la nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S22 ne devra pas se louper sur la qualité des photos. Il s’agit d’une activité particulièrement prisée par les utilisateurs à la recherche des téléphones portables qui offrent les plus beaux clichés en toutes circonstances. La série des Galaxy S21 se débrouille plutôt bien figurant parmi les meilleurs appareils du marché, mais toutefois devancé par les nouveaux iPhone 13 et quelques modèles de chez Xiaomi. Récemment, nous avons pu voir ce qui pourrait être le design du Galaxy S22 Ultra et maintenant, c’est au tour des S22 et S22 Plus d’être sous les feux des projecteurs à la faveur de l’individu qui se fait appeler Ice Universe sur le réseau social Twitter et à l’origine de plusieurs fuites qui se sont avérées exactes.

Trois capteurs au dos dont un téléobjectif

Cette fois, Ice Universe détaille les configurations photos des Galaxy S22 et S22 Plus. Pour lui, les deux mobiles auront des capteurs strictement identiques. C’était déjà le cas des Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus. Pas de grande nouvelle à ce sujet. Par contre, ce n’est plus étonnant, c’est le fait que, selon Ice Universe, les deux mobiles profitent cette fois d’un module téléobjectif s’appuyant sur un capteur de 10 mégapixels et donc capable de zoomer optiquement jusqu’à 3x. Actuellement, les S21 et S21 Plus utilisent un zoom numérique, offrant des clichés de moindre qualité, in fine. Cela signifierait une montée en compétence, ce qui n’est jamais une mauvaise chose si le constructeur ne propose pas d’augmenter son prix. Pour les autres capteurs, il semble qu’un module de 50 mégapixels ouvrant à F/1.8 d’une taille de 1/1.57 pouce soit présent accompagné d’un troisième objectif de 12 mégapixels consacré aux photos ultra grand-angle.

Les tailles des écrans révélées ?

Dans son message, Ice Universe en profite pour glisser une autre information : celle de la taille des écrans des deux appareils cités. Le Galaxy S22 aurait donc un écran de 6,06 pouces en diagonale alors que la version Plus profiterait d’une surface d’affichage de 6,55 pouces. Toutes ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné que nous sommes encore assez loin de la présentation officielle des appareils et que l’intérêt peut se tromper.

