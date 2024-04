Le design des smartphones joue un rôle crucial dans l'expérience utilisateur, à la fois esthétique et fonctionnelle. L'Asus Zenfone 11 Ultra arbore un dos lisse avec une plaque noire distincte pour les capteurs photo, offrant un look moderne et robuste, disponible en noir, bleu, gris ou couleur sable. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G opte pour une plaque assortie au dos de l'appareil, où les capteurs sont disposés en triangle, proposant ainsi un design à la fois simple et fonctionnel, disponible en noir, blanc ou bleu. Le Samsung Galaxy A55 5G présente un dos en verre avec une disposition épurée des capteurs photo, ajoutant une touche de minimalisme dans des teintes de bleu, lilas ou lime (jaune citron). Le Google Pixel 8 utilise une bande horizontale à l'arrière pour ses capteurs, offrant une cohérence avec les designs précédents de la marque, disponible en vert sauge, noir, rose, ou menthe. Enfin, l'iPhone 15 utilise une disposition carrée pour ses capteurs photo, un choix de design emblématique de la marque, disponible dans une variété de coloris incluant rose, jaune, vert, bleu ou noir.

Le Asus Zenfone 11 Ultra est le plus grand et le plus lourd des modèles comparés, avec une hauteur de 163,8 mm, une largeur de 76,8 mm, une épaisseur de 8,9 mm, et un poids de 225 grammes, suggérant une robustesse certaine mais moins de maniabilité. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est relativement léger à 187 grammes, mesurant 162,9 mm de hauteur, ce qui pourrait plaire à ceux cherchant un appareil plus maniable. Le Samsung Galaxy A55 5G, avec ses dimensions de 161,1x77,4x8,2 mm et un poids de 213 grammes, offre un bon compromis entre taille d'écran et confort d'usage. Le Google Pixel 8 est significativement le plus compact et le plus léger, mesurant seulement 150,5 mm de hauteur et pesant 187 grammes, idéal pour une utilisation à une main. L'iPhone 15, le plus mince avec une épaisseur de 7,8 mm et le plus léger à 171 grammes, est optimal pour ceux qui privilégient la discrétion et la légèreté.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour fonctionner, l'Asus Zenfone 11 Ultra et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G sont respectivement équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et du MediaTek Dimensity 1080, bien plus modeste, tandis que le Samsung Galaxy A55 5G utilise un processeur Exynos 1480, le Google Pixel 8 un Tensor G3, et l'iPhone 15 un Apple A16. La capacité de mémoire vive varie également, allant de 6 Go pour l'iPhone 15 et le Xiaomi jusqu'à 16 Go pour l'Asus, qui offre également les options de stockage les plus flexibles. C’est le mobile Apple qui est le plus puissant suivi de près par le Zenfone 11 Ultra puis par le Pixel 8. Le mobile Samsung et le Xiaomi arrivent ensuite.

En ce qui concerne les écrans, tous les modèles utilisent des dalles AMOLED. L'Asus Zenfone 11 Ultra dispose de la plus grande taille d'écran à 6,78 pouces et d'une haute fréquence de rafraîchissement spéciale pour les jeux jusqu'à 144 Hz. Le Samsung Galaxy A55 5G et le Google Pixel 8 offrent des expériences visuelles similaires, bien que le Pixel offre une luminosité plus importante mais une diagonale plus petite car de 6,2 pouces. L'iPhone 15, avec sa fréquence de rafraîchissement plus faible de 60 Hz et son écran de 6,1 pouces, se trouve légèrement en retrait pour les amateurs de fluidité d'écran malgré une excellente qualité d’affichage et une forte luminosité. Le Samsung propose une surface très solide, légèrement moindre que celle du mobile Asus qui est la plus résistante de ce comparatif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Asus Zenfone 11 Ultra se distingue particulièrement avec son capteur principal de 50 mégapixels doté d'une stabilisation mécanique avancée grâce à un gimball sur 6 axes, ce qui est idéal pour capturer des images stables et claires en mouvement. Il est complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels pour les zooms optiques jusqu'à 3x, enrichissant sa polyvalence en photographie. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G propose une configuration plus modeste mais efficace avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, offrant une bonne adaptabilité pour différents types de prises de vue, bien que moins performante en conditions de faible luminosité ou pour des zooms importants.

Le Samsung Galaxy A55 5G aligne un trio de capteurs comprenant un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, proposant ainsi une configuration solide pour une variété de situations photographiques, avec une attention particulière aux détails fins grâce à son capteur macro.

Quant au Google Pixel 8, il mise sur la qualité de son capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Bien que doté de moins de capteurs que les autres, Google compense par son expertise en traitement logiciel des images, offrant des résultats photographiques qui rivalisent souvent avec des appareils plus équipés.

Enfin, l'iPhone 15 présente une configuration double avec un capteur principal de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels pour les zooms optiques 2x. Bien que moins versatile que certains de ses concurrents en termes de nombre de capteurs, la technologie de traitement d'image d'Apple assure des photos de haute qualité, particulièrement en termes de couleur et de dynamique d'image.

Tous les modèles supportent la 5G, avec des nuances dans les versions de Wi-Fi : le Wi-Fi 7 pour l'Asus et le Google Pixel 8, donc plus rapides contre le Wi-Fi 6 pour le Xiaomi et le Samsung. Une prise jack est présente uniquement sur l'Asus et le Xiaomi. Ce dernier est le seul à seulement résister aux éclaboussures alors que tous les autres sont officiellement certifiés étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Enfin, pour l'autonomie, le Asus Zenfone 11 Ultra mène la danse avec une batterie de 5500 mAh et une impressionnante charge rapide de 65 watts, idéal pour les usages intensifs. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G suit avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 67 watts, offrant un excellent rapport qualité-prix. Le Samsung Galaxy A55 5G et le Google Pixel 8 disposent également de batteries de 5000 mAh, mais avec des puissances de charge moindres à 25 watts et 30 watts respectivement. L'iPhone 15 a la plus petite batterie à 3349 mAh, ce qui peut être une considération pour ceux ayant des besoins énergétiques élevés. Les mobiles Asus, Google et Apple peuvent se recharger sans fil, ce qui peut faire la différence.