Qualcomm lance officiellement son nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1

Après plusieurs semaines de rumeurs, c’est désormais officiel, la société Qualcomm vient de profiter de son événement annuel à Hawaï pour annoncer son nouveau Soc haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 pour les smartphones. En voici tous les détails.

Comme chaque année, la société américaine Qualcomm a organisé son événement pour présenter ses nouvelles avancées en matière de processeurs, dont ceux dédiés aux modèles les plus haut de gamme. Baptisé Snapdragon 8 Gen 1 et non pas Snapdragon 898 faisant une suite « logique » à l’actuel Snapdragon 888, ce nouveau Soc se veut être bien plus performant et offrir bien plus de fonctionnalités que son prédécesseur. Plusieurs domaines d’activités sont concernés dont le réseau, la photographie, la captation vidéo, l’intelligence artificielle et la partie graphique.

Un meilleur traitement pour les photos

Ainsi, pour la partie photo, le processeur intègre un module de traitement d’images sur 18 bits, une première pour la société ce qui permettrait, selon elle, de traiter 4000 fois plus de données que la puce de traitement d’images (FAI) Spectra 14 bits installée sur le Snapdragon 888. Le Soc est désormais capable de gérer les données de trois capteurs photo de 36 mégapixels simultanément sans aucun délai d’obturation. Pour la captation vidéo, le processeur peut enregistrer des séquences avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde en HDR mais également la définition Ultra HD à 120 images par seconde ou des scènes au ralenti à 960 images par seconde avec une définition 720p. Qualcomm précise que son module intègre un processeur de signal d’image toujours actif qui alimente le capteur consommant très peu d’énergie autorisant ainsi les mobiles à proposer la fonction de détection de visage non-stop pour l’identification biométrique.

Une partie graphique plus performante encore

La partie CPU est, selon Qualcomm, plus performante de 20% par rapport au Snapdragon 888. En outre, le fondeur promet également de meilleures performances en ce qui concerne les opérations relatives à l’intelligence artificielle, ici dans son moteur de 7e génération assurant jusqu’à des traitements 4 fois plus rapides que sur la précédente puce. Pour les jeux vidéo, la partie graphique a également été revue à la hausse avec la partie Adreno offrant, toujours selon Qualcomm, un gain de 30% tout en consommant 25% d’énergie en moins. Le Snapdragon 8 Gen 1 supporte la technologie Qualcomm Bluetooth codec aptX sans perte capable de délivrer un signal audio de qualité CD en 16 bits à 44 kHz.

Pour la partie réseau, le Snapdragon 8 Gen 1 embarque un mode X65 5G qui, selon Qualcomm, peut atteindre un débit théorique de 10 Gbit/s, soit bien plus que les capacités actuelles du réseau 5G qui peut monter jusqu’à 4 Gbit/s dans des conditions idéales. Notez la compatibilité avec les normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. avec des débits de 3,6 Gbit/s. Notez que cette puce est la première à prendre en charge le nouveau standard Android SE ce qui signifie qu’il est capable de stocker des éléments de sécurité comme des clés numériques de voitures ou des identifiants.

À l’annonce de cette nouvelle puce, plusieurs fabricants se sont montrés intéressés et devraient prochainement intégrer ce Soc dans leurs mobiles les plus haut de gamme comme chez realme, Honor, Xiaomi, Vivo, pour ne citer qu’eux. Les premiers modèles devraient débarquer dans les prochaines semaines.