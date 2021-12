Xiaomi 11T vs Galaxy A52S : lequel s'offrir à Noël ?

Vous souhaitez (vous) offrir un nouveau smartphone pour Noël, mais hésitez entre le Xiaomi 11T et le Samsung Galaxy A52S 5G ? Voici quelques éléments croisés comparés pour vous aider à faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Les couleurs sont un peu l’affaire de chacun alors sachez que le Samsung Galaxy A52S 5G est proposé en noir, blanc, un très beau vert menthe et lavande. Le Xiaomi 11T est décliné en gris (foncé), bleu ou blanc. Entre les deux, c'est le Xiaomi 11T le plus lourd avec 203 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Galaxy A52S 5G. C’est aussi le plus épais des deux avec 8,8 mm contre 8,4 mm pour le Samsung. Cela est certainement dû à sa batterie qui a une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh sur le Galaxy A52S 5G. Le mobile Xiaomi profite d’une puissance de charge de 67 watts, plus rapide que les 25 watts supportés par la batterie du Samsung.

Deux écrans AMOLED avec un léger avantage chez Xiaomi

Samsung propose de très beaux écrans. C’est notamment le cas sur ce Galaxy A52S 5G avec une dalle AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz opposée à une surface d'affichage AMOLED aussi sur 6,67 pouces, cette fois aussi en 120 Hz, mais qui est compatible HDR10+ et Dolby Vision pour apprécier les films et les séries sur smartphone. Les deux appareils sont compatibles 5G. Le Xiaomi propose du Wi-Fi 6 alors que le Samsung propose du Wi-Fi 5. Notez qu’il n’y a pas de prise Jack sur le Xiaomi 11T ce qui est le cas sur le Galaxy A52S 5G, permettant de brancher directement un casque. Tous les deux embarquent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais seul le mobile Samsung est certifié étanche. Le smartphone Xiaomi est seulement protégé contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant ?

En termes de puissance, le Xiaomi 11T propose de meilleures performances avec son processeur Dimensity 1200 de chez Mediatek contre un Snapdragon 778G de Qualcomm. Le 11T dispose de 8 Go de mémoire vive contre 6 Go pour le Samsung. Ils sont dotés de 128 Go d’espace de stockage (ou 256 Go pour le 11T) sans possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire. Enfin, pour la configuration photo, le Xiaomi 11T embarque un bloc 108+8+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant contre 64+12+5+5 mégapixels installés sur le Galaxy A52S 5G et un objectif de 32 mégapixels en frontal.