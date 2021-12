SOSH lance deux nouveaux forfaits mobiles à prix cassés

Sosh vous a concocté de nouvelles promos incroyables disponibles dès aujourd'hui. En plus de son forfait 20Go à moins de 10€, cet opérateur Low-Cost vous offre davantage de gigas à prix canon. Découvrez ces ces offres dans cet article

Nouveau bon plan SOSH : 50 Go à 12,99 €/mois

Un abonnement avec 50 Go de data proposé au tarif fabuleux de 12,99 €/mois au lieu de 24,99 €/mois et pas que la première année, ça vous dit ? Ne laissez pas passer cette super bonne affaire ! Rendez-vous chez Sosh avant le 10 janvier 2022 9h pour bénéficier de cette super opportunité.

Cette nouvelle série limitée SOSH comprend 50Go de 4G sur le réseau Orange en France ainsi que 12Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, ce forfait mobile sans engagement offre les appels, SMS et MMS illimités en métropole mais aussi depuis les DOM et depuis toute l'UE.

Nouveau forfait SOSH : 100 Go pour 15,99 €/mois

Avec son abonnement sans engagement 100 Go, Sosh répond aux gros consommateurs d'internet ! Valable sans condition de durée avec un tarif canon de 15,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois jusqu'au 10 janvier 2022 9h, ne passez pas à côté !

Ses 100 Go de data sont valables jusqu'en 4G sur le réseau Orange dans l'Hexagon. Depuis les Outre-Mer et depuis l'Union européenne, vous profiterez en plus de 15 Go de data. De plus, avec cet abonnement de téléphone pas cher, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE.

La série limitée avec 20Go à moins de 10€ toujours d'actualité

La promo de Sosh 20 Go à moins de 10€ lancée pour Noël est toujours d'actualité. Vous avez jusqu'au 27 décembre à 9h pour profiter de ce forfait SOSH au prix sensationnel de 9,99 €/mois au lieu de 15,99 €/mois. Cette bonne affaire est valable sans condition de durée.

Cet abonnement mobile sans engagement comprend 20Go en France et 10 Go de data ( depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Les appels, SMS et MMS sont en illimité en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.