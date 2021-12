Forfait mobile : Dernier jour pour profiter des offres Very B&You à prix cassés de Bouygues Telecom

À quelques jours de Noël, il est encore temps de profiter des promotions sur les séries spéciales de Bouygues Telecom encore disponibles, mais seulement jusqu’à ce soir ! De 100Mo à 200Go à moins de 15€ par mois et sans engagement, vous trouverez à coup sûr le forfait idéal pour vous-même ou pour offrir !

Bouygues Telecom et ses offres promotionnelles

L'opérateur Bouygues Telecom avait mis en avant le 15 décembre dernier des séries spéciales à prix cadeau spécialement pour l'approche des fêtes de Noël ! Celles-ci sont réservées aux nouvelles souscriptions en ligne et sont valables encore jusqu'à ce soir 23h59 ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'une ou l'autre de ces séries dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

L'opérateur s'attelle à proposer une large gamme de forfait mobile afin que chacun puisse y trouver son compte, en termes de budget comme de consommation data. Ainsi, vous aurez le choix entre quatre forfaits B&You à prix préférentiel qui restera valable sans condition de durée !

Par ailleurs, notez que la série spéciale 5G est toujours disponible, et ce, jusqu'au 31 décembre inclus. Pour rappel, elle vous permet de profiter de 130Go en 5G/4G depuis la France et de 20Go (inclus) depuis l'Europe et les DOM pour la somme de 24,99€ par mois.

Les séries spéciales B&You : de 100Mo à 200Go

Quelle que soit la série spéciale que vous choisirez, vous pourrez communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM, grâce à l'illimité ! Sachez que depuis la France métropolitaine, vous aurez également l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter vers les DOM.

Idéal pour les petits budgets, le forfait 100Mo est à seulement 4,99€ par mois. Vous pourrez utiliser cette enveloppe data partout en Europe (attention celle-ci est vite consommée). De plus, ce forfait vous offre l'accès au service B.tv, dont l'usage sera décompté des 100Mo, mais surtout illimité avec le Wi-Fi.

Si vous souhaitez profiter davantage de data, trois choix s'offrent à vous :