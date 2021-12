Forfaits mobiles : les super promos de Noël valables à VIE toujours disponibles chez cet opérateur !

L'opérateur Syma Mobile a décidé de renouveler ses promos forfaits mobiles de Noël. Vous avez désormais jusqu'au 28 décembre inclus pour bénéficier d'une offre mobile illimitée de 40Go à 200Go à partir de 4.99€ par mois et pas seulement la première année. Découvrez tous les détails de ces bonnes affaires dans cet article !

200Go à 9,90 €/mois à VIE, du jamais vu !

Avec son forfait mobile 200Go à 9.90€ par mois à VIE, Syma Mobile gâte les consommateurs pour Noël. Cette offre incroyable est disponible jusqu'au 28 décembre inclus pour les nouveaux clients.

En optant pour ce forfait de téléphone sans engagement, vous profiterez :

une enveloppe Web de 200 Go sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine

6Go de données mobiles en itinérance (Europe, Lichtenstein, Norvége et Islande)

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l'étranger (Europe et DOM)

Appels à vlonté vers 100 destinations et les mobiles européens

Pour profiter du réseau 5G de SFR, Syma Mobile vous offre la possibilité d'ajouter une option facturée 5€ par mois.

100Go de 4G à 8,90 €/mois

Chez Syma Mobile, vous pouvez aussi profiter d'une super offre comprenant les mêmes avantages que la précédente avec cette fois 100Go et pour 1€ de moins. Le forfait illimité 100Go est effectivement proposé au prix de 8.90€ par mois, tarif garanti à vie là aussi. Pour bénéficier de cette promotion rendez-vous chez Syma Mobile avant le 28 décembre.

Cette offre comprend donc 100 Go de data en France métropolitaine de quoi utiliser votre mobile en toute tranquillité. Par ailleurs, 6 Go de data sont compris avec cette offre Syma Mobille. En vous décidant pour ce forfait sans engagement, vous aurez en plus tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.

40Go à 4.90€ : L'offre star pour les petits budgets !

L'offre star de noël pour les petits budgets se trouve aussi chez Syma Mobile. Ce dernier met à disposition un forfait illimité avec 40Go de 4G à seulement 4.90€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Si vous vous laissez convaincre par cette offre mobile, vous pourrez profiter de 40Go en France et 3Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Les appels, SMS et MMS sont en illimité dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.