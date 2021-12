Urgence de dernière minute : La promo forfait mobile SOSH 20Go à moins de 10€ !

Alerte ! La promo Sosh Mobile avec un forfait pas cher avec de l'illimité et 20Go de 4G expire bientôt. Vous avez jusqu'au 27 décembre 9h pour vous décider !

Un forfait illimité avec 20Go à 9,99 €/mois, ça vous branche ?

Le forfait mobile Sosh avec de l'illimité et 20 Go de 4G vous est offert au super tarif de 9,99 €/mois jusqu'au 27 décembre 9h. Si vous êtes intéressés par ce bon plan, vous devez faire vite.

Cette offre mobile sans engagement comprend donc une enveloppe Web de 20 Go à consommer en France métropolitaine sur le réseau 4G d'Orange. Par ailleurs, avec ce forfait illimité, vous pourrez bénéficier des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Vous pourrez aussi consommer 10 Go de data depuis les DOM et UE.

100Go sur le réseau Orange à 15.99€

SOSH permet aussi de faire le plein de data à prix réduit et sans engagement de durée. Jusqu'au 10 janvier à 9h, la Série Limitée SOSH 100 Go est proposée au prix définitif de 15,99 €/mois.

Cette offre mobile sans engagement comprend de belles prestations avec 100Go de 4G sur le réseau Orange en France et 15Go en Europe et DOM. En vous laissant séduire par cet abonnement de téléphone sans engagement, vous aurez en plus tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

La série limitée 50Go à 12,99 €/mois

Si vous choisissez la Série Limitée Sosh 50 Go avant le 10 janvier 9h, vous profiterez d'un très bon prix de 12,99 €/mois sans condition de durée.

Si cette offre mobile sans engagement vous séduit, vous profiterez de 50Go de 4G en France et de 12 Go de data depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. De plus, ses appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans ces zones.