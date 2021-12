Dernières heures pour les deux promos forfaits mobiles 40Go à moins de 5€ par mois

Un forfait illimité avec 40Go à moins de 5€, c'est encore possible chez les opérateurs Syma mobile et Prixtel. Mais attention, ces super promos de Noël détaillées dans cet article s'arrêtent ce mardi 28 décembre à minuit.

L'offre mobile 40Go de Prixtel à 4,99 €/mois

Si vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher avec un volume Web convenable,ne ratez pas la promotion lancée à l'occasion des fêtes de fin d'année chez Prixtel. Jusqu'au 28 décembre, le forfait mobile Prixtel incluant 40 Go est proposé au tarif de 4,99 €/mois pendant 12 mois. Au bout d'un an, cette offre repasse au prix de 9.99€ par mois.

Ce forfait sans engagement propose de nombreux services. Pour moins de 5€, vous profiterez en effet d'une enveloppe Web de 40Go en France métropolitaine et 10Go à utiliser en voyage en Europe et DOM. De plus, en choisissant cet abonnement illimité, vous pourrez profiter d'appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Syma Mobile : une offre mobile 40Go pour 4,90 €/mois

Syma Mobile vous permet quant à lui de profiter d'une offre 40Go à prix réduit et pas seulement la première année. Si vous optez pour ce forfait pas cher avant le 28 décembre, vous profiterez en effet d'un prix exceptionnel de 4,90 €/mois à vie : pas de tarif qui double au bout de quelques mois !

Ses 40 Go de data dans l'Hexagone vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans cette zone. Ce forfait de téléphone 4G comprend en plus 3 Go de data depuis les DOM et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, si cet abonnement de téléphone sans engagement vous séduit, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine, depuis les Outre-Mer et depuis l'UE.