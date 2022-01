Samsung présenterait la série des Galaxy S22 le 8 février 2022

Si Samsung a profité du salon du CES de Las Vegas pour annoncer la commercialisation du Galaxy S21 FE 5G, particulièrement attendu, il semble que la date du 8 février 2022 soit réservée pour la présentation officielle de la série des Galaxy S22 dont voici tous les détails.

Les futurs smartphones Samsung Galaxy S22 ont fait l’objet de nombreuses rumeurs et informations croisées ici et là ne laissant presque aucun doute non seulement sur leurs caractéristiques techniques, mais également sur le design qu’ils devraient arborer. En effet, plusieurs personnes bien informées n’ont pas hésité à partager les données recueillies sur les différentes déclinaisons Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Il s’agira des prochains mobiles les plus aboutis pour la firme sud-coréenne qui doit montrer ce qu’elle sait faire en matière de technologies et si possible d’innovation, cette partie étant quelque peu trustée par les fabricants chinois ces derniers temps. Mais Samsung est loin d’avoir dit son dernier mot et devrait commercialiser des mobiles particulièrement bien équipés et aussi agréables à utiliser que possible au quotidien.

Une présentation Samsung Unpacked le 8 février et des livraisons à partir du 24

Jusqu’ici, les rumeurs concernant la présentation des Galaxy S22 faisaient état d’une date courant février, mais sans plus de précision. Mais, à la faveur d’un nouveau document publié en Corée du Sud, il semble que l’événement aura lieu le 8 février prochain, soit bien avant l’ouverture officielle du salon du Mobile World Congress qui doit (sauf annulation ou report dut la situation sanitaire en Espagne) se tenir entre le 28 février et le 4 mars 2022. Samsung a pris l’habitude de faire des présentations de mobiles phares en marge du MWC mais pas aussi éloigné de l’événement lui-même, en tout cas pas jusqu’ici. Si l’annonce était faite le 8 février, selon la même source, les précommandes débuteraient le lendemain et les premières unités seraient livrées à partir du 21 février pour les personnes ayant réalisé des précommandes et à partir du 24 février pour tout le monde.

Si ces dates sont bien tenues, Samsung ne devrait plus tarder à envoyer les courriers et autres invitations afin de convier le plus de médias et de partenaires possibles à l’événement qui devrait voir la présentation des trois Galaxy S22. Ensuite, cela permettra aussi à Samsung d’exposer les modèles lors du salon à Barcelone s’il a effectivement lieu et plus généralement de mettre en avant l’écosystème Galaxy avec les montres, les écouteurs, les tablettes, mais également les smartphones, bien entendu.

