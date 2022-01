Samsung présente son nouveau processeur haut de gamme Exynos 2200 pour la série Galaxy S22

Le géant sud-coréen a enfin levé le voile sur son nouveau chipset haut de gamme qui alimentera les smartphones de la série Galaxy S22, mais aussi d’autres mobiles très certainement. En voici tous les détails.

Prévu normalement pour être annoncé le 11 janvier, c’est finalement avec quelques jours de décalage que la firme sud-coréenne a présenté son nouveau processeur pour téléphones portables, l’Exynos 2200. Celui-ci est le tout premier à intégrer une partie GPU développée en collaboration avec AMD, un partenariat annoncé par les deux entreprises, il y a maintenant plus de 2 ans et qui donne naissance au Exynos 2200. Le GPU est principalement là pour les calculs de la partie graphique et notamment pour les jeux vidéo. Elle est censée offrir des performances de haute voltige et d’effets visuels extrêmement avancés, comme on peut en voir sur certains ordinateurs. Le processeur est actuellement en phase de production de masse et devrait être intégré sur la prochaine série de smartphones Samsung Galaxy S22.

Techniquement, comment ça fonctionne ?

Le nouveau processeur Samsung Exynos 2200 est gravé en 4 nm et dispose de 8 cœurs, dont un Cortex-X2, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510 sans précision exacte sur les différentes fréquences d’horloge des différents cœurs, ce qui détermine « leur puissance ». Pour la partie graphique, le GPU, il s’agit d’un module AMD RDNA-2 qui se veut être à mi-chemin entre un GPU d’appareils mobiles et de console de jeux. Il y a également une partie d’intelligence artificielle, le NPU (Neural Processing Unit) que Samsung annonce comme étant deux fois plus performant que celui intégré au sein du précédent chipset Exynos 2100. Le Soc Samsung Exynos 2200 serait capable de supporter des écrans 4K à 120 Hz et des surfaces d’affichage QHD+ à 144 Hz. En outre, il supporte la technologie VRS qui permet aux développeurs de jeux de modules avec les ombres dans les zones qui demandent le moins de modifications afin d’économiser la consommation de la batterie.

Quelles autres caractéristiques techniques pour l’Exynos 2200 ?

Le nouveau processeur Samsung Exynos 2200 supporte la mémoire vive au format LPDDR5 ainsi que le stockage de mémoire interne UFS 3.1 pour des écritures et des lectures les plus rapides du marché. Pour la connectivité, le module intègre une partie 5G prenant en charge les réseaux mmWave et Sub-6Ghz. Il pourrait offrir des vitesses de téléchargement jusqu’à 10 Gbit/s sur les réseaux 4G+ et 5G. Il est aussi compatible Wi-Fi 6E et propose du Bluetooth 5.2, du NFC, un GPS, Galileo, Glonass et permet de piloter un port USB-C 3.2. Pour la sécurité, Samsung a intégré un élément Secure Element qui permet de stocker les clés cryptographiques et démarre avant le CPU pour assurer un maximum de confidentialité. Enfin, pour la partie photo, le chipset prend en charge les capteurs jusqu’à 200 mégapixels et propose de l’intelligence artificielle pour l’optimisation du rendu des photos. Il peut enregistrer des séquences vidéo jusqu’à une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde en HDR10+ ou Ultra HD à 120 images par seconde. Il est également capable de lire des vidéos Ultra HD 8K à 60 images par seconde et des séquences Ultra HD à 240 images par seconde. Notez aussi l’intégration d’un décodeur AV1.

Le processeur Samsung Exynos 2200 a récemment été aperçu sous Geekbench, l’outil de mesure de performances, livrant ainsi ses premiers résultats. Il obtient un score de 1108 en mode mono cœur et 3516 en mode multicœur. Ces résultats seraient tirés du Samsung Galaxy S22 Ultra mais sans certitude. Ces résultats étant à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné qu’il pourrait s’agir d’un modèle de présérie qui pourrait être encore optimisé. L’annonce concernant la prochaine série des Galaxy S22 est attendue pour le 8 février et nous devrions en savoir un peu plus à ce moment.

