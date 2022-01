Top affaire : obtenez un forfait mobile 80Go à seulement 6.99€ par mois

Si vous n'avez pas encore craqué pour le forfait flexible, neutre en CO2 et sans engagement de l'opérateur Prixtel, il vous reste trois jours pour y remédier ! De 80Go à 130Go à prix réduit la première année d'abonnement, nous vous présentons le forfait Le grand en détail dans cet article !

Le forfait Le grand : neutre en CO2, flexible et en promotion

Prixtel, l'opérateur connu pour sa démarche écoresponsable et ses forfaits flexibles, propose jusqu'à ce mardi 25 janvier, 23h59, son forfait Le grand (de 80Go à 130Go) bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data au cours des 12 premiers mois d'abonnement !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'opérateur, prenons le temps d'une rapide présentation. Tout d'abord, sa démarche écoresponsable. Prixtel s'est en effet engagé dans une démarche écologique depuis un certain temps maintenant en proposant des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il met en place des actions de plantation d'arbres et de reforestation du territoire national - plus particulièrement dans les départements du Loir-et-Cher et du Maine-et-Loire - afin de compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles. Son objectif est ambitieux : il souhaite d'ici 2050 compenser 100% des émissions de CO2 ! Il se donne les moyens en déployant davantage ses actions à mesure que les utilisateurs souscrivent à ses forfaits.

Aussi, Prixtel propose des forfaits flexibles. Prenons l'exemple du forfait mobile qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui : le forfait Le grand. Ce dernier - à l'instar des forfaits Le petit et Le géant - se compose de trois paliers data. À chacun de ces paliers s'applique un tarif correspondant, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir ajuster d'un mois à l'autre leur consommation en data, selon leurs besoins et envies du moment, et d'en payer le prix juste !

Enfin, le forfait Le grand est sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Les garanties du forfait Le grand : de 80Go à 130Go dès 6,99€

Comme nous l'avons évoqué, le forfait Le grand est encore en promotion pour quelques jours seulement et vous permet de vous connecter à hauteur de 130Go depuis la France métropolitaine. Voici plus exactement comment se présente le forfait Le grand :

jusqu'à 80Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 80Go à 100Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 100Go à 130Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Veuillez noter que la promotion court sur la première année d'abonnement, et ce, quelle que soit votre consommation internet.

Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, l'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go ! Vous pourrez alors surfer sur le net en toute tranquillité depuis ces destinations. Sachez toutefois que l'usage de ces gigas sera déduit de votre enveloppe data globale.

Du côté des appels, SMS et MMS, vous aurez l'opportunité de communiquer sans vous limiter depuis la France métropolitaine et plus largement au sein de l'Union européenne et des DOM. Les communications émises depuis la Métropole vers ces dernières destinations ne sont cependant pas incluses dans votre forfait et feront l'objet d'une facturation supplémentaire.