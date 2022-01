Quel forfait mobile avec 100Go à moins de 10€ choisir entre Prixtel et Syma Mobile ?

Si vous cherchez un forfait mobile pour profiter de toutes les applications et de l'internet depuis votre Smartphone ? Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui deux super offres sans engagement avec 100Go de 4G à moins de 10€ par mois.

100Go à 160Go : Le forfait Le géant de Prixtel à partir 9,99 €/mois

Le forfait Le géant de Prixtel est l'offre sans engagement du moment pour profiter d'un max de gigas à petit prix. Cet abonnement mobile flexible vous offre entre 100Go et 160Go de 4G/5G. Pour rentrer dans les détails, vous ne paierez que ce que vous consommez en matière d'internet selon ces trois niveaux :

jusqu'à 100Go à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 100Go à 130Go à 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ de 130Go à 160Go à 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€

Les prix appliqués pour ces volumes internet sont valables en France métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. Pour la 5G, il faudra verser 5€ de plus par mois.

En plus de la data, vous pourrez communiquer sans compter vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et échanger des SMS et MMS à volonté. Lorsque vous voyagerez en Europe et DOM, vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités et de 20Go de données mobiles.

Cet abonnement de téléphone illimité réservé aux nouveaux abonnés est en promotion jusqu'au 25 janvier inclus.

100Go à 9.90€ à VIE : la bonne affaire signée 4G Syma Mobile

Chez Syma Mobile, le forfait 100Go est aussi à moins de 10€ mais pas seulement la première année. En optant pour cette série spéciale à 9.90€, vous ne subirez pas donc pas de hausse de prix au bout de quelques mois.

Ce forfait de téléphone sans engagement inclut 100Go en France dont 6 Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. De plus, vous bénéficierez avec cette offre d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. En bonus, les appels sont illimités depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens. Vous naviguerez sur le réseau 4G de SFR ou encore en 5G en ajoutant l'option à 5€ par mois.

Pour profiter de cette bonne affaire, vous devez vous rendre sur le site Syma Mobile avant le 25 janvier.