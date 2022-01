Oppo Reno7, après une présentation en Chine, un lancement en Inde avant d’atteindre l’Europe ?

Après l’excellente série de smartphones Oppo Reno6, la marque a officialisé fin novembre celle des Reno7, mais uniquement pour le marché chinois. Elle devrait être prochainement annoncée en Inde avant une présentation à venir pour le marché européen.

Fin novembre, le constructeur de smartphones Oppo a officialisé la nouvelle série Reno7 composée du Reno7 SE, du Reno7 et du Reno7 Pro. Ces appareils ont été disponibles uniquement pour le marché chinois depuis. Or, la branche indienne de la marque vient de publier sur le réseau social Twitter une image mettant en avant la présentation officielle de la série Oppo Reno7 qui aura lieu le 4 février prochain. Il semble que cette affiche ne concerne que le marché indien qui serait donc le second après la Chine. Il est effectivement possible qu’une autre annonce soit faite, un peu plus tard, pour les détails de disponibilité et de prix en vue d’une commercialisation en Europe, car il fait assez peu de doute que cette série sera bien présente.

Techniquement parlant

La nouvelle série Oppo Reno7 est donc composée de trois modèles avec le Reno7 SE, le Reno7 et le Reno7 Pro du milieu au haut de gamme. Le Reno7 Pro est équipé d’un processeur Dimensity 1200-Max avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il profite d’un écran AMOLED de 6,55 pouces 90 Hz HDR10+. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6 avec une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter la charge à 65 watts, mais ne propose pas de charge sans fil, ni inversée. Le mobile est doté d’une configuration photo de 50+8+2 mégapixels à l’arrière et 32 mégapixels à l’avant. Le lecteur d’empreintes digitales est installé sous l’écran.

Pour sa part, le Reno7 embarque une puce Snapdragon 778G avec 8 ou 12 Go avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il utilise une dalle AMOLED de 6,43 pouces HDR10+ 90 Hz et supporte la 5G et le Wi-Fi 6. Le lecteur d’empreintes digitales est sous l’écran et il y a une batterie de 4500 mAh à l’intérieur capable de supporter la charge à 60 watts. La configuration photo est de 64+8+2 mégapixels à l’arrière et le même capteur à selfie que le Reno7 Pro, soit un 32 mégapixels. Enfin, le Reno7 SE a le même écran que le Reno7, une capacité de batterie identique et la même connectivité. Il peut se charger à 33 watts et profite d’une configuration photo de 48+2+2 mégapixels au dos et un capteur de 16 mégapixels à l’avant.

