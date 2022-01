BON PLAN : un iPhone 12 reconditionné comme neuf mais -19% moins cher

Envie d’un iPhone 12 mais sans payer le prix fort ? Bonne nouvelle car grâce aux smartphones reconditionnés proposés par BackMarket, vous pouvez vous offrir un iPhone 12 comme neuf mais beaucoup cher. Faites ainsi une belle économie sur l’achat de votre smartphone Apple car il est disponible à 695€ seulement.

iPhone 12 : un smartphone Apple reconditionné à 695€ au lieu de 859€

Si vous n’avez pas encore franchi le pas du smartphone reconditionné, la suite devrait vous faire changer d’avis. Il est aujourd’hui possible chez Back Market d’acheter un iPhone 12 à 695€ au lieu de 859€. Il s’agit d’un iPhone reconditionné mais en très bon état. Il vous donnera la même satisfaction qu’un iPhone 12 neuf tout en étant moins cher.

Cet iPhone 12 est débloqué est peut-être utilisé avec la carte SIM de n’importe quel opérateur. Il est certifié en « Très bon état » c’est-à-dire que son écran est impeccable mais que des micro-rayures peuvent être visibles sur la coque. Côté performance et fonctionnalité, il offrira les mêmes caractéristiques qu’un iPhone 12 neuf.

Pourquoi choisir un iPhone 12 reconditionné chez Back Market ?

Un iPhone 12 -19% moins cher qu’un neuf

qu’un neuf Une livraison gratuite et rapide

30 jours pour changer d’avis

Une garantie de 12 mois

Un iPhone 12 reconditionné et vérifié

-164g de gâchis électronique

Un iPhone 12 reconditionné aussi performant qu’un neuf

L’iPhone 12 reconditionné proposé par Back Market est de couleur noire. Il pèse 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Un port Lightening 3.1 est disponible sur l'appareil. Le portable intègre un emplacement pour les cartes nano SIM. L'iPhone 12 est un smartphone équipé d'un écran OLED de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,10 pouces et d'une définition de 2532 X 1170 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

L'iPhone 12 reconditionné a trois objectifs, deux modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Pour sa part, le second objectif arrière propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2,4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 12 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. L'iPhone 12 vous permettra également de réaliser vos vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Sa puce A14 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go et un espace de stockage de 128 Go en ce qui concerne la configuration du modèle présenté ici. Ce SoC est doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi‑Fi 6. Le mobile utilise IOS 14. Pour charger votre mobile en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide 18 W. D'un point de vue de l'endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 2 942 mAh.