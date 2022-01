Duel de forfaits mobiles 5G avec 100Go à moins de 15€

Intéressé.e par un forfait 5G à prix cadeau, mais vous ne savez pas lequel choisir parmi toutes les offres ? Bonne nouvelle, dans cet article, on compare deux forfaits mobiles 5G au tarif attractif mis en avant par les opérateurs Syma Mobile et Prixtel ; découvrez-les sans plus attendre !

Les forfaits avec le plein de data et la 5G de Syma Mobile et Prixtel Les opérateurs Syma Mobile et Prixtel mettent chacun en avant un forfait pas cher bénéficiant d'un tarif préférentiel avec la 5G et un maximum de data ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez. Syma Mobile propose aux utilisateurs le forfait Le neuf avec 100Go d'internet pour seulement 9,90€ par mois, tarif valable sans condition de durée ! Vous pourrez bénéficier de 6Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne, les DOM, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous profiterez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble. De son côté, Prixtel met à disposition jusqu’au 1er janvier inclus son forfait Le géant (de 100Go à 160Go), dont le tarif bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ pendant 1 an sur l'ensemble des paliers data ! Il se présente ainsi comme suit : jusqu'à 100Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 100Go à 130Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

de 130Go à 160Go : 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€ 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM ainsi que l'illimité seront vos garanties avec ce forfait Le géant. Quel forfait choisir : Le neuf ou Le géant ? Voici nos critères sélectionnés afin de vous aider à choisir le forfait sans engagement qui vous conviendra le mieux : Le prix : le tarif du forfait Le neuf de Syma Mobile est non seulement pérenne, mais aussi plus attractif que le forfait Le géant, notamment au-delà de la première année d'abonnement. La différence sur les 12 premiers mois est de 1,08€ (sur une base de 100Go). La 5G : la 5G est disponible en option chez les deux opérateurs pour le même tarif, à savoir 5€ supplémentaires chaque mois. La data : le forfait Le géant permet d'augmenter son enveloppe data si besoin d'un mois à l'autre. De plus, à l'étranger, il permet de profiter de 20Go contre les 6Go proposés par l'offre Le neuf. Les communications : c'est selon vos goûts ! Avec le forfait Le neuf, vous pourrez profiter de l'illimité depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM. De plus, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein font partie de la liste des pays depuis lesquels vous pourrez communiquer et vous connecter. Avec le forfait Le géant, vous bénéficierez de l'illimité depuis la Métropole uniquement vers les numéros métropolitains, excepté pour les appels qui pourront être illimités vers les numéros d'Amérique du Nord et les fixes d'UE et des DOM. Les petits plus : Le forfait Le Géant est neutre en CO2. Le forfait Le neuf inclut l'option "appels internationaux" gratuitement.