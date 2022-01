Bon Plan : un Xiaomi Redmi Note 9 à moins de 160€, soit 20% moins cher

Le bon plan du jour pour un smartphone Xiaomi Redmi Note 9 moins cher se trouve chez Back Market. Affiché à -20% par rapport à un smartphone neuf, ce Xiaomi reconditionné et en parfait état vous donnera encore plus de satisfaction car vous l’aurez payé moins cher. Voici tous les détails de cette offre !

Le Xiaomi Redmi Note 9 reconditionné est à moins de 160€

Envie d’un smartphone Xiaomi performant et à petit prix ? C’est le moment de vous intéressés aux smartphones Xiaomi reconditionnés proposés par Back Market. Pourquoi payer le prix fort un smartphone neuf alors que pour un prix inférieur vous aurez le même smartphone tout aussi performant ? C’est le cas du Xiaomi Redmi Note 9 reconditionné qui est affiché à 158€ alors qu’il est vendu neuf 199€. Vous pouvez économiser 41€ de façon immédiate. Ce Xiaomi est en bon état. Il est de couleur grise et possède 64 Go d’espace de stockage.

Sur le site de Back Market, vous pouvez connaître l’état de chaque smartphone reconditionné mis en vente. Celui-ci est certifié en état correct ce qui signifie que son écran peut présenter des micro-rayures, invisibles une fois l’écran allumé.

En achetant votre Xiaomi Redmi Note 9 reconditionné chez Back Market :

Economisez 41€ par rapport au neuf

par rapport au neuf Bénéficiez de la livraison gratuite et rapide

Profitez d’une garantie de 12 mois

30 jours pour changer d’avis

Evitez 199g de gâchis électronique

Xiaomi Redmi Note 9 : un smartphone d’entrée de gamme avec des caractéristiques impressionnantes

Le Xiaomi Redmi Note 9 a été lancé en 2020. Il s’agit donc d’un smartphone encore récent qui bénéficie des dernières technologies. Il est équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces en Full HD+ (2340 x 1080 pixels). Il offre une qualité visuelle très intéressante.

Equipé d’une puce Mediatek Helio G85 à 8 cœurs cadencés à 2.0 GHz et gravée en 12 nm. Il est mieux équipé que la plupart des smartphones de sa gamme. Son processeur est épaulé par une RAM de 3Go ainsi que d’un espace de stockage de 64 Go. Il s’agit d’un smartphone double SIM compatible avec le réseau 4G.

Côté photo, il embarque 4 capteurs à l’arrière dont un capteur principal de 48 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, comptez sur un capteur à l’avant de 13 Mpx. Il est également équipé d’une batterie très puissante de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 18W.