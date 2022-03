Nouveau smartphone Vivo V23 5G qui change de couleur lorsqu’il est exposé à la lumière

La marque Vivo vient d’annoncer la sortie d’un nouveau modèle de smartphone. Il s’agit du Vivo V23 5G qui est un mobile de milieu de gamme et présente la particularité de changer de couleur lorsqu’il est exposé à la lumière, une caractéristique similaire à celle proposée sur le realme 9 Pro et d’embarquer un capteur photo de 50 mégapixels en façade. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Vivo V23 5G rejoint le Vivo V21 5G de l’année passée. Ce dernier disposait déjà d’une caméra frontale particulièrement bien dotée puisqu’embarquant 44 mégapixels, soit le plus imposant du secteur. Mais le Vivo V23 5G va encore plus loin cette année puisqu’il dispose d’un capteur de 50 mégapixels avec autofocus pour assurer les mises au point des différents sujets. Pour parfaire les photos prises de face, le mobile embarque également un deuxième capteur, de 8 mégapixels, cette fois dédié à l’ultra grand-angle. Pour optimiser les photos, le mobile dispose d’une technologie de débruitage et d’intelligence artificielle qui, selon le fabricant, permettent d’obtenir de meilleures photos dans des environnements sombres. En outre, un double flash est également de la partie avec 4 lumières en façade presque invisibles lorsqu’elles sont éteintes.

Un design qui ne laisse pas indifférent par son changement de couleur sous la lumière

Pour se distinguer des autres modèles de smartphones, le V23 5G est équipé d’une coque arrière en verre dont la couleur change. La surface réagit à la lumière UV et passe de teintes chaudes et douces à des tonalités plus froides. Le mobile profite d’une finition anti-reflet en fluorine offrant un rendu texturé, doux au toucher et résistant aux traces de doigts, d’après Vivo. Le principe est similaire à celui utilisé sur le realme 9 Pro.

Quelles caractéristiques techniques à bord ?

Techniquement, le smartphone Vivo V23 5G est animé par un processeur MediaTek Dimensity 920 associé à 12 Go de mémoire vive avec la possibilité d’avoir jusqu’à 4 Go de mémoire virtuelle supplémentaire et un espace de stockage de 256 Go.

Son écran AMOLED de 6.44 pouces est rafraîchit à une fréquence de 90 Hz. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4200 mAh supportant la charge à 44 watts. Pour les photos, on peut compter sur une configuration de 64+8+2 mégapixels avec un capteur super macro. Notez la possibilité d’activer le mode Vision Nocturne Extrême pour de meilleures performances en cas de faible luminosité. Plusieurs autres modes sont également disponibles dont certains sont dédiés aux portraits.

Le nouveau smartphone Vivo V23 5G sera disponible à partir de la moitié du mois d’avril et décliné en noir étoilé ou or étincelant. Son prix devrait être d’environ 500€.