Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G enfin disponible en France à partir de 340 €

La série de smartphones Xiaomi Redmi Note 11 est enfin disponible sur le marché français après des annonces pour la Chine et à l’international. Le Redmi Note 11 Pro 5G est ainsi proposé à partir de 340 €, selon la configuration choisie. Les autres Redmi Note 11S, Redmi 10 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G seront également disponibles mais sans plus de détails pour le moment.

Après une présentation officielle pour le marché chinois, fin octobre 2021, et une annonce pour les marchés internationaux en janvier dernier, c’est finalement aujourd’hui que le nouveau smartphone Redmi Note 11 Pro 5G est disponible en France. Nous connaissons toutes ses caractéristiques techniques mais le fabricant a enfin dévoilé les prix des différentes configurations. En effet, avec son processeur Qualcomm Snapdragon 695, il y a plus ou moins de mémoire vive et de capacité de stockage. Ainsi, le Redmi Note 11 Pro 5G en version 6+64 Go est proposé à un prix de 339,90 €. Comptez sur un tarif de 369,90 € pour voir 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage et sur un prix de 399,90 € pour profiter de 8 Go de mémoire vive et 128 Go. Notez que l’on peut compter sur une carte mémoire pour étendre la capacité d’enregistrement ce qui permet de prendre une version avec 64 Go et une carte mémoire à venir si on vient à manquer d’espace.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est disponible chez Bouygues, Orange, SFR, Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Casino, Système U, Cora, Cdiscount, Rue du commerce, LDLC, Matériel.net et dans les Xiaomi Store et Mi.com. Il est décliné en gris graphite, blanc glacier ou bleu océan.

Techniquement parlant, quelle fiche technique pour le Redmi Note 11 Pro 5G

Le Redmi Note 11 Pro 5G est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition FHD+ et bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz. Il y a un poinçon au centre, en haut de la surface d’affichage pour laisser place à un capteur photo frontal de 16 mégapixels. À l’arrière, le mobile est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un objectif de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos macro. Le smartphone est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge rapide 67 watts. Il est compatible NFC, Bluetooth et dispose d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle, à l’image de tous les autres mobiles de la marque. Il y a une prise casque et deux haut-parleurs pour un son stéréo.

Le Redmi Note 10 Pro 5G s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil. Le Redmi Note 11 Pro 5G a des dimensions exactes de 164,19 x 76,1 mm pour 8,12 mm de profil et un poids de 202 grammes. L’appareil est protégé contre les éclaboussures mais pas au-delà.

Le Redmi 10 5G aussi de la fête

Parallèlement, le fabricant a également présenté pour les marchés internationaux les Redmi Note 11S, Redmi 10 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G. Le premier sera disponible en trois versions avec 4+64 Go, 4+128 Go ou 6+128 Go. Le Redmi 10 5G sera décliné en 4+64 Go ou 4+128 Go. Techniquement, il est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 700 avec un écran LCD de 6,58 pouces à 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et de deux capteurs photo de 50 et 2 mégapixels au dos.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G sera proposé en 6+128 Go, 8+128 Go ou 8+256 Go. Les prix et les dates de disponibilité seront communiqués plus tard, par la marque, pour la France.