Profitez des promotions exceptionnelles sur les forfaits mobile 100Go et 150Go !

Si vous souhaitez faire le plein de data à prix cadeau, vous devriez jeter un œil aux forfaits 100Go et 150Go de Syma Mobile ! En promotion jusqu'à ce jeudi 21 avril, ils sont à moins de 10€ par mois sans condition de durée ! Découvrez-les en détail dans cet article.

Syma Mobile et ses forfaits en promotion

L'opérateur Syma Mobile vous laisse encore deux jours pour profiter de ses deux forfaits proposant un maximum de data à un prix défiant toute concurrence ! Disponibles jusqu'à ce jeudi 21 avril, 23h59, ces derniers garderont leur tarif préférentiel même après la première année d'abonnement !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier à tout moment et sans aucuns frais l'un ou l'autre de ces forfaits.

Pour agrémenter votre offre mobile, l'opérateur vous permet de souscrire à certaines options payantes, activables et désactivables en quelques clics. Vous pouvez ainsi modifier votre offre en fonction de vos besoins et de vos envies !

100Go et 150Go dès 7,90€ par mois

Les deux offres Syma Mobile présentées dans cet article vous permettront d'une part de communiquer autant que vous le souhaitez partout en Europe et d'autre part d'apprécier gratuitement l'option "appels internationaux" depuis la France métropolitaine. Plus précisément concernant les communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la Métropole (vers les DOM) et les DOM, les pays de l'Union européenne ainsi que depuis l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Le forfait 100Go est à 7,90€ par mois et vous offre 100Go pour surfer sur le net en France métropolitaine dont 6Go dédiés à votre connexion à l'étranger*.

Le forfait 150Go vous coûtera la somme de 9,90€ par mois. Vous disposerez alors de 150Go en Métropole et pourrez utiliser jusqu'à 7Go (inclus) depuis l'étranger*. De plus, ce forfait ouvre la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour la somme supplémentaire de 5€ par mois !

* UE/DOM, Islande, Liechtenstein, Norvège